A parlamentar foi alvo de agressões verbais com conteúdo transfóbico por parte de um indivíduo, em um ponto comercial na Vila Hortolândia. Ao tentar dialogar com o suspeito, ele deixou o estabelecimento de maneira abrupta, acelerando o veículo e quase atingindo a vítima. O suspeito foi preso.

A Câmara de Jundiaí lançou na tarde deste sábado (21) uma nota oficial de repúdio à violência transfóbica, cuja vítima foi a vereadora Carla Basílio.

“A Câmara Municipal de Jundiaí manifesta seu mais veemente repúdio aos atos de violência, discriminação e transfobia sofridos pela Carla Basilio, conforme registro em Boletim de Ocorrência e termo de declarações formalizados junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo em 20 de março de 2026.

De acordo com o registro oficial, a parlamentar foi vítima de agressões verbais de cunho transfóbico e de uma tentativa de atropelamento, enquanto exercia suas funções públicas na Vila Hortolândia. Tais fatos, devidamente comunicados às autoridades competentes, configuram condutas graves, inadmissíveis e incompatíveis com os princípios do Estado Democrático de Direito.

A Câmara Municipal reafirma seu compromisso inegociável com o respeito à diversidade, à dignidade da pessoa humana e ao combate firme a toda forma de preconceito e violência. Este Parlamento não se silenciará diante de ataques que atentem contra a integridade de seus membros e contra o livre exercício do mandato.