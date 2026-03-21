A Região Sul de Jundiaí passa a receber uma nova rede de galerias pluviais e a duplicação das bocas de lobo para melhorar o escoamento das águas da chuva na região da Vila Rami. A intervenção prevê a substituição da tubulação antiga por uma rede mais moderna e eficiente, capaz de ampliar a capacidade de drenagem e reduzir o risco de alagamentos.

O projeto também inclui a duplicação das bocas de lobo, que atualmente são simples, ampliando a capacidade de captação da água da chuva e contribuindo para um escoamento mais rápido e seguro.

Após a conclusão da substituição da rede, prevista para ocorrer em cerca de 90 dias, será realizada a recuperação da pavimentação nos trechos que receberão as intervenções, garantindo a recomposição adequada da via. Os trabalhos começaram na Rua João Ramalho, na esquina com a Avenida 14 de Dezembro, nas proximidades do Rio Guapeva, e seguirão até a Rua Cica.