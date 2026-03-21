O Ciesp-Jundiaí sediou, neste sábado (21), o 12º Startup Day, com palestras e espaço para apresentação de cases. O evento foi organizado pela ATIJ (Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí), Sebrae, Prefeitura de Jundiaí, Senac e Unianchieta.

O gerente de Inovação da Krupp, Guilherme Ciuffi, iniciou a apresentação, mostrando como é a atuação da empresa no ecossistema de inovação e as dificuldades de encontrar startups da região.

Vlamir Ienne, presidente da ATIJ, moderou o primeiro painel, com Francesco Bordigon, da Fatec, e Alexandre Venture, da startup Cuorehub. Segundo Vlamir, os setores que demandam tecnologia local são logística e manufatura 4.0. “É importante articular a cadeia local para que novas parcerias e negócios locais sejam efetivos.”