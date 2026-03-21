O Ciesp-Jundiaí sediou, neste sábado (21), o 12º Startup Day, com palestras e espaço para apresentação de cases. O evento foi organizado pela ATIJ (Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí), Sebrae, Prefeitura de Jundiaí, Senac e Unianchieta.
O gerente de Inovação da Krupp, Guilherme Ciuffi, iniciou a apresentação, mostrando como é a atuação da empresa no ecossistema de inovação e as dificuldades de encontrar startups da região.
Vlamir Ienne, presidente da ATIJ, moderou o primeiro painel, com Francesco Bordigon, da Fatec, e Alexandre Venture, da startup Cuorehub. Segundo Vlamir, os setores que demandam tecnologia local são logística e manufatura 4.0. “É importante articular a cadeia local para que novas parcerias e negócios locais sejam efetivos.”
Para o diretor de tecnologia da Prefeitura, Tiago Antunes, a estruturação da cadeia produtiva local de tecnologia permitirá que Jundiaí se torne vitrine dos investimentos do estado de SP. “Um ambiente de negócios estruturado torna-se atrativo para investimentos e para a atração de empresas de base tecnológica para a cidade.”