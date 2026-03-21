O foco é claro: combater os pontos de congestionamento, oferecer novos modais e garantir que o cidadão gaste menos tempo no trânsito e tenha mais qualidade de vida. Com base em estudos técnicos e atuação conjunta entre equipes, a cidade avança com o programa Move Aí.
O trabalho é conduzido de forma conjunta entre os departamentos da Secretaria de Mobilidade e Transporte, que analisam o comportamento do tráfego nos bairros para definir soluções mais eficientes, como ajustes na sinalização, intervenções pontuais e ações que priorizam a fluidez do trânsito e reduzem o tempo de deslocamento, especialmente nos horários de pico.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, este é um momento de reordenamento necessário. “Ninguém é contra o progresso, mas ele precisa ser feito do jeito certo. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para corrigir gargalos históricos. Nosso objetivo é entregar uma infraestrutura viária onde a sinalização funcione, o transporte seja pontual e o cidadão se sinta seguro ao circular por Jundiaí.“
Conheça algumas das principais intervenções já realizadas na mobilidade:
Av. Armando Giassetti
A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), por meio do Departamento de Engenharia de Mobilidade, realizou uma importante intervenção na Av. Armando Giassetti. Houve a melhoria da sinalização, a retirada de uma restrição de circulação em uma das faixas e a readequação geométrica de rotatórias, aumentando a capacidade de circulação da via. O trecho contemplado, com aproximadamente 600 metros de extensão, apresentava tempos de travessia de até sete minutos para os ônibus do transporte coletivo. Com as alterações implantadas, esse tempo caiu para dois minutos em condições normais de fluxo.
Av. Dr. Odil Campos Saes com a Rua das Pitangueiras
O cruzamento da Av. Dr. Odil Campos Saes com a Rua das Pitangueiras ganhou uma nova configuração e o resultado da mudança foi mais segurança viária e fluidez do tráfego na região, por conta da redução dos conflitos veiculares e do tempo de espera nos semáforos.
Avenidas Humberto Cereser e José Mezzalira
A SMMT implantou um novo conjunto semafórico no cruzamento das avenidas Humberto Cereser e José Mezzalira, no Caxambu. A mudança se fez necessária em função do aumento expressivo no volume de veículos na região, ocasionado pela expansão habitacional ao longo da Av. José Mezzalira e pelo trânsito oriundo dos municípios vizinhos. Estudos técnicos desenvolvidos pela Secretaria identificaram que, em horários de pico, o cruzamento apresentava conflitos de fluxo, lentidão e formação de filas.
Cruzamento das avenidas Humberto Cereser e José Mezzalira agora com conjunto semafórico
Jardim Bonfiglioli
Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula Silva de Almeida, a Pasta também fez estudos viários e constatou a necessidade de entregar, com apoio das equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMISP), um novo trevo de acesso com conjunto semafórico da Rua Catânia para a Rua Messina, no Jardim Bonfiglioli. “Naquela região, há uma alta demanda de cruzamentos, que geram dificuldades tanto na travessia de pedestres quanto na conversão veicular a partir da Rua Catânia em direção à Messina, no sentido da Av. 9 de Julho”, disse. “Nosso desafio constante é melhorar a mobilidade e a segurança viária, com intervenções pontuais nas vias, melhorias na sinalização e campanhas de conscientização. Trata-se de uma gestão técnica que entende que a cidade cresceu e precisa de soluções inteligentes para continuar avançando”, completou.
Novo trevo de acesso e conjunto semafórico da Rua Catânia para a Rua Messina, no Jardim Bonfiglioli, melhoraram o tráfego na região