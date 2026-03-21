O foco é claro: combater os pontos de congestionamento, oferecer novos modais e garantir que o cidadão gaste menos tempo no trânsito e tenha mais qualidade de vida. Com base em estudos técnicos e atuação conjunta entre equipes, a cidade avança com o programa Move Aí.

O trabalho é conduzido de forma conjunta entre os departamentos da Secretaria de Mobilidade e Transporte, que analisam o comportamento do tráfego nos bairros para definir soluções mais eficientes, como ajustes na sinalização, intervenções pontuais e ações que priorizam a fluidez do trânsito e reduzem o tempo de deslocamento, especialmente nos horários de pico.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, este é um momento de reordenamento necessário. “Ninguém é contra o progresso, mas ele precisa ser feito do jeito certo. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para corrigir gargalos históricos. Nosso objetivo é entregar uma infraestrutura viária onde a sinalização funcione, o transporte seja pontual e o cidadão se sinta seguro ao circular por Jundiaí.“