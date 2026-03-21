A DAE Jundiaí iniciou, neste mês de março, as obras de manutenção no Mundo das Crianças. A iniciativa faz parte de um plano de ação estruturado pela gestão que, ao longo de 2025, realizou o levantamento detalhado das necessidades do parque e iniciou o planejamento e o remanejamento de recursos para viabilizar as melhorias.
A última grande intervenção de manutenção no espaço havia sido realizada no início de 2023. Desde então, com o uso contínuo e o aumento da visitação, foi identificada a necessidade de uma série de adequações para garantir a qualidade, segurança e conforto dos visitantes.
Entre os principais serviços em andamento estão a impermeabilização e revitalização do Mirante e do Foguete, além da troca do piso emborrachado das fontes interativas. As quadras de futebol também recebem melhorias com a instalação de piso modular, somadas à manutenção de bebedouros, quadras de areia, banheiros e da casa da árvore. O cronograma inclui ainda a pintura do parque, reparos nas paredes de escalada, nos escorregadores do Parque Paca e nos veículos cenográficos (caminhões).
Para a diretora de Mananciais da DAE, Nádia Zacharczuk, a manutenção é um pilar essencial para a experiência do visitante e para a função ambiental do espaço. “O Mundo das Crianças – assim como o Parque da Cidade – desempenha um papel fundamental na preservação da nossa represa. É compromisso da DAE mantê-lo seguro e com a qualidade que os visitantes merecem”, afirma.
O diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão Júnior, destaca que as ações fazem parte de um novo momento de atenção à zeladoria e ao planejamento dos espaços públicos. “Estamos falando de um parque muito utilizado pela população, que naturalmente sofre desgaste com o tempo. Nosso trabalho foi identificar essas demandas, reorganizar o planejamento e direcionar investimentos para garantir a manutenção contínua e a qualidade do espaço para as famílias”, ressalta.
Além das manutenções corretivas e preventivas, o parque também recebe investimentos em novas áreas, como a construção do Espaço Girassóis. Com mais de quatro mil metros quadrados, o projeto será o maior ambiente sensorial da América Latina, voltado ao público neurodivergente. A nova atração contará com trilha sensorial tátil e psicomotora, brinquedos sonoros de baixa intensidade, jardim olfativo, área de brinquedos psicomotores com piso emborrachado e brinquedos adaptados para PNE/PCD, além de uma Casa de Apoio equipada com enfermaria e banheiros acessíveis. A previsão é que o novo espaço seja inaugurado no segundo semestre deste ano.
“Além de garantir a manutenção do espaço, é fundamental avançar na inclusão. Com o Espaço Girassóis, o parque se consolida como um ambiente cada vez mais acessível e preparado para atender todas as crianças”, completa Bocalão.
Funcionamento
O Mundo das Crianças funcionará normalmente durante a execução das manutenções. No entanto, por conta das frentes de trabalho, podem ocorrer transtornos pontuais e interrupção temporária de algumas atrações. A DAE conta com a compreensão dos visitantes durante este período.
Durante as obras, todas as áreas em intervenção estarão devidamente isoladas e sinalizadas para garantir a segurança de todos.
O parque funciona de terça a domingo, das 7h às 17h, com entrada permitida até às 16h.