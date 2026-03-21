A DAE Jundiaí iniciou, neste mês de março, as obras de manutenção no Mundo das Crianças. A iniciativa faz parte de um plano de ação estruturado pela gestão que, ao longo de 2025, realizou o levantamento detalhado das necessidades do parque e iniciou o planejamento e o remanejamento de recursos para viabilizar as melhorias.

A última grande intervenção de manutenção no espaço havia sido realizada no início de 2023. Desde então, com o uso contínuo e o aumento da visitação, foi identificada a necessidade de uma série de adequações para garantir a qualidade, segurança e conforto dos visitantes.

Entre os principais serviços em andamento estão a impermeabilização e revitalização do Mirante e do Foguete, além da troca do piso emborrachado das fontes interativas. As quadras de futebol também recebem melhorias com a instalação de piso modular, somadas à manutenção de bebedouros, quadras de areia, banheiros e da casa da árvore. O cronograma inclui ainda a pintura do parque, reparos nas paredes de escalada, nos escorregadores do Parque Paca e nos veículos cenográficos (caminhões).