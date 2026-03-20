A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), divulgou nesta sexta-feira (20) a primeira chamada da lista de espera de alunos para as aulas de natação. A publicação consta na edição 5787 da Imprensa Oficial do município, nas páginas 36 a 39.

Os contemplados para as turmas Estrela do Mar e Iniciação Adulto devem efetivar a matrícula no dia 30 de março, das 8h às 17h, no Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Júnior, localizado no CECE Dr. Nicolino de Luca (Bolão), na avenida Amadeu Ribeiro, s/nº, no Anhangabaú.

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