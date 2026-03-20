A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), divulgou nesta sexta-feira (20) a primeira chamada da lista de espera de alunos para as aulas de natação. A publicação consta na edição 5787 da Imprensa Oficial do município, nas páginas 36 a 39.
Os contemplados para as turmas Estrela do Mar e Iniciação Adulto devem efetivar a matrícula no dia 30 de março, das 8h às 17h, no Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Júnior, localizado no CECE Dr. Nicolino de Luca (Bolão), na avenida Amadeu Ribeiro, s/nº, no Anhangabaú.
LEIA MAIS:
Para os convocados das turmas Infantil (alunos que já sabem nadar), Teens, Master, Master Águas Abertas e +60, será obrigatória a realização do teste de proficiência, que acontecerá no dia 28 de março, conforme os horários estabelecidos no edital publicado na Imprensa Oficial.
Para realizar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:
- RG ou CPF original;
- Comprovante de residência em nome do candidato ou responsável;
- Atestado médico dermatológico recente;
- PAR-Q (Questionário de Prontidão para Atividade Física) preenchido;
- Uma foto 3×4 recente (digital, disponível no celular).
A lista divulgada na Imprensa Oficial contempla alunos das categorias Natação Infantil (turmas Estrela do Mar e alunos entre 6 e 14 anos que já sabem nadar), Natação Teens, Natação Adulto (turmas Iniciação Adulto, Master e Master Águas Abertas) e Natação +60 (alunos que já sabem nadar).
O sorteio dos inscritos foi realizado no dia 15 de dezembro de 2025, em processo totalmente digital, com colaboração da equipe da Companhia de Informática de Jundiaí (CIJUN). A ação também pôde ser acompanhada presencialmente no auditório do oitavo andar do Paço Municipal. Este processo de chamada da lista de espera é referente ao edital nº 5744, de 17 de dezembro de 2025.