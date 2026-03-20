Devido à realização de manutenção preventiva na rede aérea, a Linha 7-Rubi funcionará de forma diferenciada neste domingo (22). A manutenção será realizada durante todo o período de circulação, 4h à meia-noite, e os trens vão circular por via única entre as estações de Francisco Morato e Botujuru, sem impactos no intervalo entre um trem e outro.

Na estação Botujuru, os passageiros farão o embarque e desembarque pela mesma plataforma.

A medida é necessária para viabilizar os trabalhos técnicos na infraestrutura, garantindo a manutenção da segurança operacional e a confiabilidade do sistema.