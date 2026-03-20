Jundiaí registrou nos 20 primeiros dias de março deste ano um volume de chuva 194,38% maior ao observado em todo o mês de março de 2025. Do dia 1º até esta sexta-feira (20), foram registrados 311 milímetros contra 160 milímetros de chuva em todo o mês de março do ano passado.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgaram dados na manhã desta sexta-feira (20) que colocam Jundiaí como terceiro município com o maior acumulado de chuva do estado nas últimas 24 horas.

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