Jundiaí registrou nos 20 primeiros dias de março deste ano um volume de chuva 194,38% maior ao observado em todo o mês de março de 2025. Do dia 1º até esta sexta-feira (20), foram registrados 311 milímetros contra 160 milímetros de chuva em todo o mês de março do ano passado.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgaram dados na manhã desta sexta-feira (20) que colocam Jundiaí como terceiro município com o maior acumulado de chuva do estado nas últimas 24 horas.
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‘Operação contra Enchentes’
Com o objetivo de melhorar o escoamento da água e reduzir os impactos provocados pelas chuvas, a Prefeitura de Jundiaí mantém, em todas as regiões da cidade, as ações do programa permanente ‘Operação contra Enchentes’.
Entre os serviços executados estão a limpeza de bocas de lobo, a utilização de hidrojato para a desobstrução das galerias, raspagem de calçadas e roçagem de áreas verdes públicas. Ruas do bairro Vianelo receberam as equipes de zeladoria. Os trabalhos foram realizados em vias próximas ao Rio Guapeva, como a Senador Fonseca e João Wesley, locais que historicamente sofrem com os impactos das chuvas fortes.