A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Núcleo de Ordem Urbana, realizou operações integradas na Vila Ana e no Jardim Fepasa. A iniciativa reforça a estratégia permanente de enfrentamento dos desafios relacionados ao aumento da migração de pessoas em situação de rua, ocupações irregulares de áreas públicas, tráfico de drogas, saúde pública, comércio irregular e manutenção da limpeza urbana, de forma coordenada.

Vila Ana

A operação na Vila Ana foi realizada na última terça-feira (17) de março, em uma área verde ao final da rua Capitão Taurino José de Oliveira. Durante a ação, o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) realizou atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao todo, 12 pessoas foram atendidas.

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