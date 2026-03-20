A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Núcleo de Ordem Urbana, realizou operações integradas na Vila Ana e no Jardim Fepasa. A iniciativa reforça a estratégia permanente de enfrentamento dos desafios relacionados ao aumento da migração de pessoas em situação de rua, ocupações irregulares de áreas públicas, tráfico de drogas, saúde pública, comércio irregular e manutenção da limpeza urbana, de forma coordenada.
Vila Ana
A operação na Vila Ana foi realizada na última terça-feira (17) de março, em uma área verde ao final da rua Capitão Taurino José de Oliveira. Durante a ação, o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) realizou atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao todo, 12 pessoas foram atendidas.
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Entre os encaminhamentos, um caso está sendo acompanhado para regularização de documentação e acesso a benefício social, outro foi direcionado para avaliação da rede de saúde e um caso foi encaminhado para o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DEBEA).
Durante a operação, a Fiscalização do Comércio não constatou estabelecimentos irregulares em funcionamento. Já as equipes de limpeza pública realizaram a retirada de materiais e objetos inservíveis da área, contribuindo para a reorganização do espaço.
Jardim Fepasa
Nessa quinta-feira (19) a ação ocorreu no Jardim Fepasa, ao longo da linha férrea que margeia as ruas da Conquista e Sebastião de Oliveira Queiroz. Durante a operação, seis pessoas foram abordadas pelas equipes, apenas duas aceitaram o atendimento pelo Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS).
Um caso já referenciado na rede socioassistencial do município e outro encaminhado ao Centro POP, com solicitação de recâmbio, as demais optaram por deixar o local por conta própria e permanecer na cidade.
A área, considerada de difícil acesso, foi mapeada pelas equipes para o planejamento de novas intervenções, especialmente em razão das obras previstas para o Trem Intercidades, que exigem a desocupação do local por questões de segurança.
No local não foram identificados comércios irregulares em funcionamento. As equipes da Guarda Municipal e do Canil realizaram patrulhamento preventivo durante toda a operação, sem registro de ocorrências relacionadas a atividades ilícitas.
As operações do Núcleo de Ordem Urbana seguem sendo realizadas em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de ampliar a presença do poder público, promover o ordenamento urbano e garantir melhores condições de segurança, saúde e qualidade de vida para a população.