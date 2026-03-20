No dia 21 de março, o mundo volta sua atenção para a conscientização sobre a Síndrome de Down, data que também convida a sociedade a refletir sobre inclusão e protagonismo. A Apae de Jundiaí transforma esse momento em uma valorização das potencialidades, destacando histórias que mostram que limites são, muitas vezes, construções sociais, e que talentos merecem ser reconhecidos e valorizados.

Não se trata apenas de inclusão, mas de pertencimento. Quando se dá espaço para que essas pessoas sejam protagonistas de suas próprias histórias, toda a sociedade evolui. Entre os exemplos que inspiram, está o da Talita Vitória de Oliveira Lima, de 17 anos, usuária da Apae de Jundiaí. Apaixonada por atividades artísticas, Talita encontra na música e nos projetos culturais da instituição uma forma de expressão e autonomia. Cantar, se apresentar e participar das iniciativas culturais são caminhos de desenvolvimento e identidade.

A trajetória de Talita mostra como o acesso à cultura e à arte pode ampliar horizontes e fortalecer a confiança. Em cada apresentação, ela não apenas mostra seu talento, mas também reafirma seu lugar no mundo: o de alguém que pode, sim, ocupar espaços e ser reconhecida por suas habilidades. Outra voz importante nessa construção de protagonismo é a do Renan Crespo Arantes, um dos grandes destaques nas atividades artísticas da instituição. O jovem traduz em palavras o que muitos ainda precisam compreender: “Posso ser quem eu quiser, dançar, nadar, trabalhar, conquistar sonhos e ter o respeito que merecemos como qualquer pessoa”.