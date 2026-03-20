No dia 21 de março, o mundo volta sua atenção para a conscientização sobre a Síndrome de Down, data que também convida a sociedade a refletir sobre inclusão e protagonismo. A Apae de Jundiaí transforma esse momento em uma valorização das potencialidades, destacando histórias que mostram que limites são, muitas vezes, construções sociais, e que talentos merecem ser reconhecidos e valorizados.
Não se trata apenas de inclusão, mas de pertencimento. Quando se dá espaço para que essas pessoas sejam protagonistas de suas próprias histórias, toda a sociedade evolui. Entre os exemplos que inspiram, está o da Talita Vitória de Oliveira Lima, de 17 anos, usuária da Apae de Jundiaí. Apaixonada por atividades artísticas, Talita encontra na música e nos projetos culturais da instituição uma forma de expressão e autonomia. Cantar, se apresentar e participar das iniciativas culturais são caminhos de desenvolvimento e identidade.
A trajetória de Talita mostra como o acesso à cultura e à arte pode ampliar horizontes e fortalecer a confiança. Em cada apresentação, ela não apenas mostra seu talento, mas também reafirma seu lugar no mundo: o de alguém que pode, sim, ocupar espaços e ser reconhecida por suas habilidades. Outra voz importante nessa construção de protagonismo é a do Renan Crespo Arantes, um dos grandes destaques nas atividades artísticas da instituição. O jovem traduz em palavras o que muitos ainda precisam compreender: “Posso ser quem eu quiser, dançar, nadar, trabalhar, conquistar sonhos e ter o respeito que merecemos como qualquer pessoa”.
Arthur Dumalakas Guerra, Eduardo Andrade Benjamin e Levi Meireles Moraes dos Santos, de 9 anos, atendidos pela Apae de Jundiaí, sabem como conquistar seu próprio espaço e encantar a todos. Cheios de energia, curiosidade e alegria, os meninos participam das aulas de dança com a professora Raquel Tumolo Leopoldino, onde encontram um espaço lúdico, mas também de expressão e disciplina. Para a professora e coreógrafa, acompanhar esse desenvolvimento é motivo de orgulho: “Eles têm uma entrega encantadora. Cada ensaio é uma evolução, e no palco mostram não só talento, mas confiança e alegria”, destaca Raquel.
A inclusão começa no olhar e se concretiza nas atitudes. Valorizar talentos, incentivar a autonomia e promover espaços de participação ativa são passos fundamentais para uma sociedade mais justa e diversa. Histórias como a da Talita, que encontrou na arte sua forma de expressão, do Renan, que defende seu direito de ser quem quiser, e do Arthur, do Eduardo e do Levi, que se destacam nas aulas de dança, mostram que, quando há oportunidade, o talento aparece.