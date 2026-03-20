A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, participa do St. Patrick’s Day, que acontece neste sábado (21), no Parque da Uva. O evento é gratuito, aberto ao público e pet friendly.
A festa é realizada pelo Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região e conta com diversas opções gastronômicas. Além disso, o festival reforça o potencial dos eventos temáticos como ferramenta de estímulo à economia, ao turismo e ao comércio local. A festa atrai público de várias regiões e movimenta diferentes segmentos da economia, além da valorização da produção artesanal. A programação musical segue ao longo do dia, com apresentações de bandas e shows ao vivo, incluindo covers de rock e atrações com temática irlandesa.
Programação musical
13h às 14h30 – School of Rock
15h15 às 16h – Troca de palco
16h às 17h30 – Ed Force One (cover Iron Maiden)
17h30 às 18h15 – Troca de palco
18h15 às 19h45 – Grape City Rebels (banda irlandesa)
19h45 às 20h30 – Troca de palco
20h30 às 22h – Rock n Road