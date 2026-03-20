20 de março de 2026
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PACIENTE QUE PRECISA

Humanização: Melhor em Casa leva cuidado a domicílio em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Uma vez por semana, Célia Regina dos Santos, que tem ELA, recebe atendimento domiciliar
Uma vez por semana, Célia Regina dos Santos, que tem ELA, recebe atendimento domiciliar

Uma vez por semana, Célia Regina dos Santos, de 63 anos, aguarda ansiosamente a equipe do programa Melhor em Casa chegar. É nesse momento que ela recebe o atendimento domiciliar necessário para o acompanhamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa que afeta seus movimentos e exige cuidados contínuos.

Célia é uma das 130 pessoas que hoje recebem o suporte do programa, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde e voltado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisam de cuidados contínuos, mas que podem contar com um atendimento mais seguro e confortável em domicílio, evitando internações desnecessárias. Ela recebe os serviços há cerca de um ano, quando, após uma hospitalização, teve o diagnóstico da doença, que é progressiva e irreversível.

Hoje, depende de aparelhos que são disponibilizados pela Prefeitura de Jundiaí em sua residência, como ventilador mecânico, aspirador, oxímetro portátil e cilindro de oxigênio. “Nós conseguimos ofertar os melhores equipamentos, para que ela tenha qualidade de vida preservada”, afirma a fisioterapeuta Jessica Amanda Machado.

Entre um exercício e outro da fisioterapia respiratória, e mesmo traqueostomizada, Célia não deixou de enaltecer sua gratidão e carinho pelo acolhimento, que vai muito além dos cuidados paliativos. “É maravilhoso, é o suporte que eu precisava. Quando estou triste, elas sempre têm uma palavra de carinho e amor. Eu sou muito bem atendida”, disse.

Dignidade e qualidade de vida

O acesso ao serviço acontece por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que acompanham de perto a realidade de cada paciente. A partir dessa escuta e da avaliação de critérios específicos, as equipes identificam quem pode ser incluído no programa e organizam um plano de cuidados individualizado.

Além do atendimento direto ao paciente, o programa também orienta e capacita familiares e cuidadores, fortalecendo a rede de apoio e garantindo mais segurança na rotina de cuidados dentro de casa.

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