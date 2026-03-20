Como o avanço da cidade interfere na fauna local foi o tema do 3º Colóquio Científico da Fundação Serra do Japi, realizado na última semana, na Câmara Municipal de Jundiaí. Com o tema “O Concreto e a Natureza: impactos do crescimento da cidade sobre os répteis e anfíbios da Serra do Japi”, o encontro reuniu especialistas e a população para explicar como a expansão urbana afeta animais como anfíbios e répteis.

A iniciativa foi organizada pela Fundação Serra do Japi com o propósito de aproximar a população das pesquisas científicas desenvolvidas na área. O evento também contou com a participação de pesquisadores, gestores públicos, estudantes e representantes da sociedade civil, que debateram estudos realizados na Serra do Japi e ampliaram a divulgação de informações sobre a herpetofauna, conjunto de espécies de anfíbios e répteis presentes na região.

Durante o colóquio, o biólogo e herpetólogo Victor Fávaro Augusto, especialista em manejo e conservação de fauna silvestre, apresentou os resultados de um levantamento histórico sobre o crescimento urbano de Jundiaí e analisou de que forma esse avanço tem impactado os anfíbios e répteis da Serra do Japi. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Câmara e pode ser assistido pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=Eh8Y0H1E4PE