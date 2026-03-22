No âmbito mundial, a obesidade infantil cresce e já pode superar a desnutrição nos próximos anos. O relatório da World Obesity Federation (Federação Mundial da Obesidade) indicou uma alta de 20,7% em pessoas com obesidade com idade entre 5 e 19 anos e prevê que o avanço da doença supere o da desnutrição nos próximos anos. Em Jundiaí, crianças de 5 a 10 anos que fazem acompanhamento de peso no SUS também têm tido mais sobrepeso e obesidade.

Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde, mostram que, neste ano, 18,78% das crianças de 5 a 10 anos que fazem acompanhamento de peso pelo SUS têm o peso elevado para a idade, 79,08% estão com o peso adequado, 1,5% com peso baixo e 0,64% com peso muito baixo. No ano passado, 14,26% tinham peso acima do esperado para a idade, 83,61% tinha o peso adequado, 1,77% baixo peso e 0,35% peso muito baixo.

Ainda que haja avanço do sobrepeso e obesidade entre as crianças de Jundiaí, a fase da pandemia foi mais crítica neste sentido. Em 2021, 28,75% das crianças de 5 a 10 anos em acompanhamento tinham peso acima do esperado em Jundiaí. Em 2022, o índice caiu para 18,02%, em 2023 foi a 14,66% e, em 2024, desceu mais um pouco, para 14,23%.

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