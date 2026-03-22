No âmbito mundial, a obesidade infantil cresce e já pode superar a desnutrição nos próximos anos. O relatório da World Obesity Federation (Federação Mundial da Obesidade) indicou uma alta de 20,7% em pessoas com obesidade com idade entre 5 e 19 anos e prevê que o avanço da doença supere o da desnutrição nos próximos anos. Em Jundiaí, crianças de 5 a 10 anos que fazem acompanhamento de peso no SUS também têm tido mais sobrepeso e obesidade.
Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde, mostram que, neste ano, 18,78% das crianças de 5 a 10 anos que fazem acompanhamento de peso pelo SUS têm o peso elevado para a idade, 79,08% estão com o peso adequado, 1,5% com peso baixo e 0,64% com peso muito baixo. No ano passado, 14,26% tinham peso acima do esperado para a idade, 83,61% tinha o peso adequado, 1,77% baixo peso e 0,35% peso muito baixo.
Ainda que haja avanço do sobrepeso e obesidade entre as crianças de Jundiaí, a fase da pandemia foi mais crítica neste sentido. Em 2021, 28,75% das crianças de 5 a 10 anos em acompanhamento tinham peso acima do esperado em Jundiaí. Em 2022, o índice caiu para 18,02%, em 2023 foi a 14,66% e, em 2024, desceu mais um pouco, para 14,23%.
Cenário
Médico clínico e especialista em Hormonologia e Reposição Hormonal, Marcelo Bechara explica que, a longo prazo, o cenário e a tendência de crescimento podem gerar um problema de saúde pública. “A obesidade é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. A regra é clara: pessoas diagnosticadas com sobrepeso e obesidade, consequentemente, tendem a desenvolver outras doenças associadas ao aumento da gordura corporal, como hipertensão, diabetes e até alguns tipos de câncer, o que acaba sobrecarregando o sistema de saúde”, explica Bechara.
O relatório da World Obesity Federation também indica que as taxas de obesidade estão tão elevadas que, globalmente, o número de crianças de 5 a 19 anos que vivem acima do peso ultrapassará o daquelas que estão abaixo do peso até 2027.
Para Marcelo Bechara, existem hábitos simples capazes de eliminar o sobrepeso em crianças e jovens. “Destaco dois grandes vilões do sobrepeso e da obesidade infantojuvenil: o tempo excessivo de telas e os alimentos ultraprocessados. Estamos vendo cada vez mais jovens sedentários, que passam grande parte do dia rolando o feed das redes sociais ou se alimentando de bolachas, chocolates e refrigerantes. Por isso, limitar o tempo de telas e incentivar a prática de atividades físicas e esportes são maneiras de diminuir o tempo ocioso e, consequentemente, o tédio que pode levar a comportamentos prejudiciais à saúde”, conclui.