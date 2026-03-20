A chuva que atingiu Jundiaí na quinta-feira (19) causou alagamentos em alguns pontos da cidade por conta do alto volume de água que caiu em um curto intervalo de tempo. E de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre a manhã de ontem e a manhã de hoje (20), Jundiaí teve o terceiro maior acumulado do estado.

O registro é do bairro Roseira, que teve 76mm de chuva, atrás apenas do Jardim Pedro Ometto, em Jaú (111mm) e do Sabia Uma, em Joanópolis (88mm). A cidade também teve os seguintes acumulados em outros bairros: 45mm no Jardim Santa Gertrudes, 44mm no Fazenda Grande, 44mm no Rio Jundiaí e 42mm no Jardim Tamoio.

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