A chuva que atingiu Jundiaí na quinta-feira (19) causou alagamentos em alguns pontos da cidade por conta do alto volume de água que caiu em um curto intervalo de tempo. E de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre a manhã de ontem e a manhã de hoje (20), Jundiaí teve o terceiro maior acumulado do estado.
O registro é do bairro Roseira, que teve 76mm de chuva, atrás apenas do Jardim Pedro Ometto, em Jaú (111mm) e do Sabia Uma, em Joanópolis (88mm). A cidade também teve os seguintes acumulados em outros bairros: 45mm no Jardim Santa Gertrudes, 44mm no Fazenda Grande, 44mm no Rio Jundiaí e 42mm no Jardim Tamoio.
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Fim de semana
Ainda de acordo com o Inmet, pode chover novamente na tarde desta sexta-feira em Jundiaí, mas com menos intensidade, no entanto. Hoje começa o outono no Hemisfério Sul e, para a estação, são esperadas temperaturas acimda da média em Jundiaí. Para o sábado (21), não deve chover e as temperaturas ficarão entre 16°C e 28°C. Também não há previsão de chuva para o domingo (22) e termômetros devem marcar entre 16°C e 31°C.
No início da próxima semana deve aumentar a amplitude térmica na cidade, que é a diferença entre a mínima e a máxima em um mesmo dia, variação típica do outono. No entanto, não há previsão de chuva. Na segunda-feira (23), mínima de 14°C e máxima de 30°C. Na terça (24), mínima de 16°C e máxima de 33°C.