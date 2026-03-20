O fim de semana está aí e Jundiaí oferece uma programação variada para todas as idades. Exposições, shows, mais uma edição do Festeju e outras atrações movimentam a cidade, com opções gratuitas e pagas. Confira a programação abaixo e se prepare:

Sexta-feira - 20/03

Exposição Zumbiteca

Local: Biblioteca Municipal Nelson Foot

Horário: 9h às 18h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação até 31 de março

Exposição do Coletivo Preta Eu

Local: Complexo Arcos

Horário: 10h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação até 31 de março