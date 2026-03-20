O fim de semana está aí e Jundiaí oferece uma programação variada para todas as idades. Exposições, shows, mais uma edição do Festeju e outras atrações movimentam a cidade, com opções gratuitas e pagas. Confira a programação abaixo e se prepare:
Sexta-feira - 20/03
Exposição Zumbiteca
Local: Biblioteca Municipal Nelson Foot
Horário: 9h às 18h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 31 de março
Exposição do Coletivo Preta Eu
Local: Complexo Arcos
Horário: 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 31 de março
10ª edição do Festeju - Cena amadora
Cárcere, Coletivo Bufalus
Local: Centro das Artes – Sala Josette Feres
Horário: 18h
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Cena ‘A ida ao teatro’, Cia de Teatro de Jundiaí
Local: Centro das Artes - Saguão
Horário: 19h50
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
‘Memórias de um povo estrangeiro’, Cia Samba da Vida
Local: Centro das Artes – Sala Glória Rocha
Horário: 20h
Evento gratuito!
Raul! Música e teatro: um tributo a Raul Seixas, José Renato Forner
Local: Teatro Polytheama
Horário: 20h
Evento gratuito – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Autobiografia autorizada, com Paulo Betti
Local: Teatro do Sesc
Horário: 20h
Evento pago – ingressos da bilheteria do Sesc
Cores de outono
Local: Jardim Botânico
Horário: 16h
Evento gratuito!
Four Seasons For Three, com Cisne Negro Cia de Dança
Local: Área de Convivência do Sesc
Horário: 19h30
Evento gratuito!
Sábado - 21/03
Festa na terra da mandioca – contação de história, trupe borboletas
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
Exposição Tao Sigulda, um alquimista do século XX
Local: Pinacoteca de Jundiaí
Horário: 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 28 de março
Quintarolar, com Andrea Lopes e Thamata Barbosa
Local: Biblioteca do Sesc
Horário: 14h30
Evento gratuito!
Herolino, o faxineiro, com Erick Almeida
Local: Área de convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
‘Galocha’, Grupo Apoie Arte
Local: Centro das Artes – Sala Josette Feres
Horário: 18h
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
Cena ‘Aquário’, Cia de Teatro de Jundiaí
Local: Centro das Artes – Saguão
Horário: 19h50
Evento gratuito!
10ª edição do Festeju - Cena estudantil
‘Diário de classe: narrações de uma educação em crise’, Grupo Diário de Classe
Local: Centro das Artes – Sala Glória Rocha
Horário: 20h
Evento gratuito!
Domingo - 22/03
A fruta amarela – contação de histórias, Cia Literária Sueli Patelli
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Xadrez para Todos
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
As aventuras do Camarão João e Siri Bela, com Cia Arlekrim
Local: Biblioteca do Sesc
Horário: 11h
Evento gratuito!
Bois e bichos com saia chitinha, com Telmo Rocha
Local: Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc
Horário: 14h30
Evento pago – ingressos na bilheteria!
Fábulas, com Cia Mevitevendo
Local: Teatro do Sesc
Horário: 16h
Evento pago – ingressos na bilheteria!
A Eclética República da Música, Benditos Malditos
Local: Área de Convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!