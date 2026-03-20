Com as obras finalizadas, a Prefeitura de Várzea Paulista inicia o processo de licitação para aquisição e instalação dos equipamentos e mobiliários que irão estruturar o novo hospital e maternidade. Ao todo, serão mais de 2 mil itens necessários para o funcionamento da unidade, com primeira fase a ser entregue em outubro. Segundo a gestora de saúde do município, Maria Aparecida Ferreira Malta, o equipamento terá capacidade para realizar 700 cirurgias, três mil consultas e 35 mil exames ao mês. As informações foram passadas em evento realizado na sede do hospital, nesta quinta-feira (19), quando também foi apresentada a equipe que conduzirá o processo de implantação da unidade.

Recentemente, o prefeito Rodolfo Braga anunciou que o Governo do Estado de São Paulo repassou cerca de R$ 44,8 milhões à Prefeitura de Várzea Paulista para a compra de equipamentos e mobiliários. O processo será acompanhado pelo médico Antônio Carlos Madeira, com experiência no hospital Sírio-Libanês, e pelo engenheiro Wagner Lima.

Segundo explicou Antônio Carlos Madeira, a implantação será feita em quatro fases para dar boas condições ao equipamento atender a população da melhor forma. Na fase um prevista para outubro, serão realizadas, por exemplo, atividades ambulatoriais, além de preparação da infraestrutura. A ativação da maternidade está prevista para a fase dois. A consolidação da capacidade operacional integral está prevista para 18 meses após o início da primeira fase.