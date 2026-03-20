Com as obras finalizadas, a Prefeitura de Várzea Paulista inicia o processo de licitação para aquisição e instalação dos equipamentos e mobiliários que irão estruturar o novo hospital e maternidade. Ao todo, serão mais de 2 mil itens necessários para o funcionamento da unidade, com primeira fase a ser entregue em outubro. Segundo a gestora de saúde do município, Maria Aparecida Ferreira Malta, o equipamento terá capacidade para realizar 700 cirurgias, três mil consultas e 35 mil exames ao mês. As informações foram passadas em evento realizado na sede do hospital, nesta quinta-feira (19), quando também foi apresentada a equipe que conduzirá o processo de implantação da unidade.
Recentemente, o prefeito Rodolfo Braga anunciou que o Governo do Estado de São Paulo repassou cerca de R$ 44,8 milhões à Prefeitura de Várzea Paulista para a compra de equipamentos e mobiliários. O processo será acompanhado pelo médico Antônio Carlos Madeira, com experiência no hospital Sírio-Libanês, e pelo engenheiro Wagner Lima.
Segundo explicou Antônio Carlos Madeira, a implantação será feita em quatro fases para dar boas condições ao equipamento atender a população da melhor forma. Na fase um prevista para outubro, serão realizadas, por exemplo, atividades ambulatoriais, além de preparação da infraestrutura. A ativação da maternidade está prevista para a fase dois. A consolidação da capacidade operacional integral está prevista para 18 meses após o início da primeira fase.
Wagner Lima, prefeito Rodolfo Braga, Antônio Carlos Madeira, e vice-prefeito João Paulo detalharam os investimentos
“Celebramos a obra concluída e apresentamos a equipe técnica que irá acompanhar o equipamento, adaptação e funcionamento do nosso hospital. Como cidadão, estou ansioso para ver tudo pronto, mas eles apresentaram que deve ser faseado para que a gente tenha pleno funcionamento”, comentou Rodolfo Braga
O vice-prefeito, João Paulo de Souza, relembrou o histórico da obra e as dificuldades superadas para implantar um equipamento que mudará a vida do cidadão de várzea paulista
O novo hospital terá mais de 7 mil metros quadrados e será dividido em quatro pavimentos. Sendo o primeiro com os serviços da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o segundo com Centro de Imagens, Centro Clínico, Centro Cirúrgico e Maternidade. No terceiro pavimento ficarão os leitos de internação e as UTI´s adulta, infantil e neonatal. Para finalizar, o quarto pavimento contará com a área de administração e auditório.
Ao todo serão 114 leitos, com foco em cirurgias e atendimento assistencial. A unidade hospitalar oferecerá atendimento obstétrico às gestantes da cidade, contará com atendimento de especialidades, como Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia Geral, entre outras. O hospital também oferecerá um Centro de diagnóstico por imagem, onde serão oferecidos Tomografia, Raio X, Ultrassonografia, exames Endoscópicos, entre outros serviços. A ideia é que o novo equipamento varzino seja uma referência em cirurgias ortopédicas e oftalmológicas, especialidades que têm déficit de atendimento em serviços públicos na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).
Além das cirurgias eletivas encaminhadas pelos serviços de atenção básica e agendadas, o Hospital e Maternidade ofertará atendimentos de urgência e emergência encaminhados pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e SAU (Serviço de Atendimento de Urgência) - que atende por meio das ambulâncias.