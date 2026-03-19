Entre os maiores acumulados estão os bairros Santa Gertrudes, com 42 mm, e Fazenda Grande, com 37 mm. Também foram registrados 32 mm na região do Rio Jundiaí e 19 mm no Tamoio.

A forte chuva registrada na tarde desta quinta-feira (19) colocou Jundiaí em estado de alerta. Em apenas uma hora, os pluviômetros apontaram volumes significativos, exigindo atenção redobrada em diferentes regiões.

Alguns pontos da cidade entraram em estado de atenção, como o bairro Vianelo e a avenida Frederico Ozanam, locais que historicamente apresentam maior sensibilidade em episódios de chuva intensa.

Além disso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, às 16h45, um alerta preventivo por meio do sistema Defesa Civil Alerta, ferramenta Cell Broadcast. A ação é estratégica e tem como objetivo ampliar a proteção da população diante do cenário de chuva forte na região.

O alerta, classificado como severo, foi direcionado aos moradores de Jundiaí e também das cidades de Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, seguindo protocolos de comunicação de risco e resposta antecipada.