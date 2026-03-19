Nesta sexta-feira (20) começa o outono 2026, exatamente, às 11h45. Mas a nova estação vai chegar em Jundiaí sem o alívio de temperaturas mais amenas, como muitos jundiaienses esperam.
De acordo com os modelos meteorológicos, os meses de abril, maio e junho devem registrar temperaturas acima da média histórica em grande parte do país. Segundo a coordenadoria da Defesa Civil Estadual, em Jundiaí o cenário vai seguir essa tendência.
Uma das explicações para esse início de outono mais quente está no Oceano Pacífico. O fenômeno La Niña, que influenciou o clima durante o verão, perdeu força desde fevereiro, o que contribui para a manutenção das temperaturas elevadas.
Previsão para os próximos dias em Jundiaí
Nesta sexta-feira (20), quando começa oficialmente a nova estação, a nebulosidade aumenta ao longo do dia, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C.
No sábado (21), a atuação de uma área de alta pressão favorece a presença do sol entre poucas nuvens. Há chance de chuva isolada à tarde, mas sem volumes significativos. Os termômetros devem marcar entre 19°C e 29°C.
Já no domingo (22), o sol predomina e contribui para a rápida elevação das temperaturas, que variam entre 18°C e 30°C.
Mesmo com a chegada do outono, a orientação da Defesa Civil é para que a população fique atenta às condições do tempo e evite áreas de risco durante períodos de chuva intensa.
Serviço:
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192
Guarda Municipal: 153
Prefeitura: 156 - para reclamações e sugestões