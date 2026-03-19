Nesta sexta-feira (20) começa o outono 2026, exatamente, às 11h45. Mas a nova estação vai chegar em Jundiaí sem o alívio de temperaturas mais amenas, como muitos jundiaienses esperam.

De acordo com os modelos meteorológicos, os meses de abril, maio e junho devem registrar temperaturas acima da média histórica em grande parte do país. Segundo a coordenadoria da Defesa Civil Estadual, em Jundiaí o cenário vai seguir essa tendência.

Uma das explicações para esse início de outono mais quente está no Oceano Pacífico. O fenômeno La Niña, que influenciou o clima durante o verão, perdeu força desde fevereiro, o que contribui para a manutenção das temperaturas elevadas.

Previsão para os próximos dias em Jundiaí