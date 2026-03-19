A Associação Comercial Empresarial de Jundiaí (ACE Jundiaí) realiza no dia 27 de março mais uma edição do ‘Café de Negócios’. O encontro visa empresários que desejam ampliar conexões, trocar experiências e gerar novas oportunidades para seus negócios.

O evento tem como destaque a palestra ‘O Varejo em Movimento’, conduzida pelas especialistas Flávia Souza e Ketty Ceccato, que compartilharão os principais insights da EuroShop, considerada a maior feira mundial do varejo, além de apresentar caminhos práticos para aplicar as tendências globais no mercado brasileiro.

Outro momento importante da programação do Café será o pitch, em que todos os participantes terão a oportunidade de se apresentar de forma rápida e objetiva, divulgando seus produtos e serviços para outros empresários presentes.