O dia 21 de março tem uma celebração especial em Jundiaí e no mundo. Na data, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data faz alusão à característica genética que define a síndrome, trissomia do 21, ou três cromossomos no par 21. A condição genética, que surge na presença de três cromossomos 21 em todas ou na maioria das células de uma pessoa, acontece na concepção do bebê, fazendo com que ele nasça com 47 cromossomos presentes no núcleo das suas células, ao invés de 46.

Em Jundiaí, haverá uma festa especial. A Associação Bem-te-vi, centro de atendimento à síndrome de down na cidade, promove um evento para reunir famílias e profissionais para celebrar esta importante data. No sábado, dia 21 de março, a Associação Bem-te-vi vai reunir atendidos e a comunidade para lembrar, celebrar e principalmente mostrar que a Bem-te-vi vai voltar a voar.

A festa acontece no sábado (21), a partir das 9h, na sede da associação, na rua Paulo Eiró, 21 - Vila Santana II. A instituição pede uma contribuição simbólica de R$10 para participantes. Incrições pelo Sympla, que tem link na bio de @bemtevijundiaioficial.