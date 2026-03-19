Com a chegada do Dia das Mães, muitos lojistas já começam a se preparar para uma das datas mais importantes do varejo. E, nesse cenário, a vitrine pode ser decisiva para atrair clientes e influenciar diretamente nas vendas.
Para ajudar o comércio local a aproveitar melhor esse período, a CDL Jundiaí, em parceria com o Sincomercio Jundiaí e Região e apoio educacional do Senac, promove o Workshop Prático de Vitrinismo, voltado a lojistas que desejam melhorar a apresentação de seus produtos e aumentar o fluxo de clientes na loja.
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O encontro será realizado no dia 23 de abril de 2026, às 18h, na rua Senador Fonseca, 651 - Centro, e será conduzido pelo professor Eduardo Iscaro, que apresentará técnicas práticas de visual merchandising, com foco em aplicação direta no dia a dia do varejo.
Durante o workshop, os participantes terão acesso a orientações sobre como montar vitrines mais atrativas, organizar produtos de forma estratégica e criar composições que despertem o interesse do consumidor.
A inscrição é gratuita através do link: http://bit.ly/4lETFsi
A ação integra o Concurso de Vitrines – Dia das Mães 2026, que irá premiar as melhores vitrines do comércio local. As inscrições para o concurso terão início no dia 13 de abril.