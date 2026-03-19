Com a chegada do Dia das Mães, muitos lojistas já começam a se preparar para uma das datas mais importantes do varejo. E, nesse cenário, a vitrine pode ser decisiva para atrair clientes e influenciar diretamente nas vendas.

Para ajudar o comércio local a aproveitar melhor esse período, a CDL Jundiaí, em parceria com o Sincomercio Jundiaí e Região e apoio educacional do Senac, promove o Workshop Prático de Vitrinismo, voltado a lojistas que desejam melhorar a apresentação de seus produtos e aumentar o fluxo de clientes na loja.

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