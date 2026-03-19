Hoje, dia 19 de março, é celebrado o Dia do Carpinteiro e do Marceneiro. Nos últimos cinco anos, esses setores registraram crescimento no número de MEIs (Microempreendedores Individuais) no estado de São Paulo. Um levantamento do Sebrae-SP, com dados da Receita Federal, mostrou que o número de carpinteiros aumentou 32,2%, enquanto o de marceneiros cresceu 8,7% no período.
Em 2021, o estado de São Paulo contabilizava 3.398 carpinteiros formalizados como MEI. Ao final de 2025, o número chegou a 4.492, alta de 32,2%. Entre os municípios com maior número de optantes estão São Paulo, com 630, Campinas (152), São José dos Campos (93), Campos do Jordão (83) e Guarujá (79).
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Entre os marceneiros, o crescimento foi de 8,7%, passando de 22.856 optantes em 2021 para 24.836 em 2025. São Paulo lidera o ranking, com 7.409 optantes, seguido por Guarulhos (774), Campinas (643), São Bernardo do Campo (538) e Santo André (485).
Região de Jundiaí
De acordo com dados do Portal do Empreendedor, no Sebrae, a região de Jundiaí – que é composta pelas cidades de Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista – conta com 934 MEIs marceneiros registrados. Jundiaí, Várzea Paulista e Bragança Paulista são os três municípios com mais optantes, tendo 193, 117 e 108 marceneiros, respectivamente.
Os carpinteiros representam menor número, com 167 MEIs registrados na região. As cidades com mais optantes são Itatiba (34), Jundiaí (29) e Bragança Paulista (19).
Para a consultora de negócios do Sebrae-SP, Sandra Fiorentini, o avanço no número de MEIs nesses setores está relacionado a mudanças no comportamento do consumidor e à busca por soluções personalizadas. Segundo ela, a redução dos espaços residenciais também contribui para a demanda por móveis planejados e sob medida. “Diferente dos móveis planejados — que utilizam módulos pré-fabricados com medidas padrão — o trabalho desses profissionais permite a criação de peças 100% sob medida. Isso é fundamental para otimizar cada centímetro desses espaços reduzidos, garantindo funcionalidade e aproveitamento estratégico que as estruturas industriais não conseguem oferecer.”
Sandra afirma que o trabalho de carpinteiros e marceneiros atende a demandas específicas dos clientes, que buscam soluções alinhadas às suas necessidades. “Em essência, esses profissionais não entregam madeira ou adornos; eles entregam conforto, dignidade e a alegria de viver em um espaço que é o reflexo exato de quem o habita.”
Para quem deseja iniciar na área, a consultora orienta a busca por capacitação em gestão e finanças para manter a sustentabilidade do negócio. Além disso, é importante a criação de um portfólio para divulgação dos serviços e a definição de um nicho de atuação. “Quando você se torna especialista, o mercado para de te comparar pelo preço e passa a te procurar pela exclusividade, permitindo que você cobre um valor justo pelo seu talento único.”