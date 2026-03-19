Para a consultora de negócios do Sebrae-SP, Sandra Fiorentini, o avanço no número de MEIs nesses setores está relacionado a mudanças no comportamento do consumidor e à busca por soluções personalizadas. Segundo ela, a redução dos espaços residenciais também contribui para a demanda por móveis planejados e sob medida. “Diferente dos móveis planejados — que utilizam módulos pré-fabricados com medidas padrão — o trabalho desses profissionais permite a criação de peças 100% sob medida. Isso é fundamental para otimizar cada centímetro desses espaços reduzidos, garantindo funcionalidade e aproveitamento estratégico que as estruturas industriais não conseguem oferecer.”

Sandra afirma que o trabalho de carpinteiros e marceneiros atende a demandas específicas dos clientes, que buscam soluções alinhadas às suas necessidades. “Em essência, esses profissionais não entregam madeira ou adornos; eles entregam conforto, dignidade e a alegria de viver em um espaço que é o reflexo exato de quem o habita.”

Para quem deseja iniciar na área, a consultora orienta a busca por capacitação em gestão e finanças para manter a sustentabilidade do negócio. Além disso, é importante a criação de um portfólio para divulgação dos serviços e a definição de um nicho de atuação. “Quando você se torna especialista, o mercado para de te comparar pelo preço e passa a te procurar pela exclusividade, permitindo que você cobre um valor justo pelo seu talento único.”