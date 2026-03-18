Jundiaí, que gera 12 mil toneladas de lixo por mês, especialmente resíduos recicláveis, tem capacidade de produzir Combustível Derivado de Resíduos (CDR) e gerar renda a partir dos resíduos sólidos. Essa notícia foi dada durante o evento realizado pelo Fórum Regional de Comércio, Indústria e Serviços de Jundiaí e Região (Forcis). Segundo adiantou o diretor da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), Antônio Januzzi, o montante de resíduos gerados é o suficiente para gerar energia para 11 mil pessoas.

De acordo com ele, o município tem condições de produzir CDR que é uma tecnologia que transforma parte do lixo em fonte energética. “São 12 mil toneladas de resíduos que equivalem a cerca de 2.000 MWh de energia, evitando a emissão de 9 mil toneladas de carbono, o que corresponde ao plantio de 63 mil árvores”, explicou.

O processo consiste na separação de materiais com alto poder calorífico, como papel, plástico, madeira e tecidos. Segundo ele, essa é uma tendência mundial que permite substituir combustíveis fósseis e dar nova destinação ao lixo. “O CDR é justamente aproveitar as frações mais secas do resíduo, que têm potencial de combustão, e transformá-las em combustível”, afirma.