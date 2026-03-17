O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí, em parceria com a Prefeitura, ampliou nessa segunda-feira (16) os pontos de hidratação gratuitos na cidade com a instalação de um novo bebedouro público no Parque Vale Azul, localizado na avenida Donata Molinari Cereser, região Leste da cidade. O equipamento também conta com ponto de hidratação para pets e sistema de vaporização, especialmente nos dias de altas temperaturas.

O Parque Vale Azul foi escolhido para a instalação do bebedouro devido à grande circulação de pessoas que frequentam o local diariamente. Este é o quarto equipamento colocado em operação em Jundiaí, permitindo o acesso da população a água natural e gelada. Dois deles estão instalados na avenida Nove de Julho e um outro na região Central da cidade.

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