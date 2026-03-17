O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí, em parceria com a Prefeitura, ampliou nessa segunda-feira (16) os pontos de hidratação gratuitos na cidade com a instalação de um novo bebedouro público no Parque Vale Azul, localizado na avenida Donata Molinari Cereser, região Leste da cidade. O equipamento também conta com ponto de hidratação para pets e sistema de vaporização, especialmente nos dias de altas temperaturas.
O Parque Vale Azul foi escolhido para a instalação do bebedouro devido à grande circulação de pessoas que frequentam o local diariamente. Este é o quarto equipamento colocado em operação em Jundiaí, permitindo o acesso da população a água natural e gelada. Dois deles estão instalados na avenida Nove de Julho e um outro na região Central da cidade.
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O Parque é conhecido pela grande presença de pessoas que utilizam o espaço para a prática de atividades físicas, caminhadas ou para momentos de lazer e contato com a natureza. “Nosso objetivo é ampliar o acesso à água de qualidade em locais de grande circulação. A instalação do bebedouro no Parque Vale Azul atende a uma demanda dos frequentadores que utilizam o espaço para prática de atividades físicas e lazer”, afirma o diretor-presidente, Daniel Bocalão.
Vicente Silva é morador da região, frequenta o Parque para fazer caminhada e aprovou a instalação do bebedouro. “É muito importante, às vezes estamos caminhando e ficamos com sede, agora é só trazer a garrafinha e abastecer para manter a hidratação”, afirmou.