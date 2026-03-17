A pesquisa de mobilidade é uma das principais ferramentas para compreender como a população se desloca no dia a dia – seus trajetos, meios de transporte utilizados e necessidades reais. Esses dados permitem orientar políticas públicas de mobilidade e direcionar investimentos para tornar o transporte coletivo mais eficiente, seguro e conectado às demais demandas locais.

Moradores da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) poderão contribuir diretamente para o planejamento da mobilidade urbana por meio da primeira rodada da pesquisa Origem-Destino, que será realizada em todas as regiões metropolitanas do Estado de São Paulo a partir de 2026. Com início previsto para abril, o levantamento é coordenado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e executado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), com apoio das prefeituras locais. Todas as regiões paulistas receberão entrevistadores, começando por Jundiaí e pelos demais municípios da RMJ.

Segundo o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, que também preside a RMJ, mobilidade e transporte são prioridades de todos os municípios da Região. “Essa pesquisa é fundamental para que possamos entender, com precisão, como as pessoas se deslocam no dia a dia. Com dados concretos, conseguimos planejar políticas públicas mais eficientes, que melhorem o transporte e impactem diretamente a qualidade de vida da população. A mobilidade precisa ser pensada de forma integrada em toda a região, e a participação das pessoas nesse processo é fundamental”, afirmou Martinelli.

A iniciativa foi apresentada na tarde dessa segunda-feira (16), no Paço Municipal de Jundiaí, a representantes dos municípios que compõem a Região - Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva e Jarinu. O encontro foi conduzido pelo assessor especial da Região Metropolitana de Jundiaí, Thales Delgado, pela secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, pelo coordenador de Planejamento e Gestão da STM, Epaminondas Duarte e pelo diretor-executivo da Fundação Seade, Bruno Caetano.

Próximos passos

Cerca de 40 entrevistadores visitarão seis mil domicílios da Região. A primeira etapa do trabalho inclui um projeto-piloto, a ser iniciado nos próximos dias, e o envio de cartas comunicando os moradores das residências pré-selecionadas sobre os objetivos e a metodologia das entrevistas. As visitas domiciliares estão previstas para começar na segunda quinzena de abril. “Este trabalho tem como foco a definição de estratégias de mobilidade, visando soluções integradas que beneficiem toda nossa Região. A pesquisa é muito importante e estratégica para todos os municípios”, disse a secretária Ana Paula de Almeida.