17 de março de 2026
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CELEBRANDO A VIDA

Kauã toca sino da vitória e celebra cura do câncer no Graendacc

Por Da redação | Grendacc
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Grendacc
É a quarta vez que uma criança toca o sino neste ano
É a quarta vez que uma criança toca o sino neste ano

Esta terça-feira (17) ficará marcada para sempre na memória do pequeno Kauã Henrique Gonçalves Pernas, de 7 anos. Após um ano e quatro meses de tratamento contra o câncer ele, finalmente, tocou o sino da vitória no Grendacc. É a quarta vez que uma criança toca o sino neste ano, celebrando o fim do tratamento e o início de uma nova vida. O momento do Kauã foi marcado por bexigas do Corinthians, time do coração dele, palmas e abraços acompanhados de muitos sorrisos.

Em novembro de 2024, Kauã iniciou um tratamento desafiador contra um Sarcoma de Ewing. Foram meses de quimioterapia e uma cirurgia, mas ele venceu a doença e conquistou todos no Grendacc com sua simpatia e carisma. Ao lado dos pais, Elisângela Dias Gonçalves e Francisco Pernas Neto, e de toda a equipe do Grendacc, Kauã comemorou o final do tratamento efetivo.

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A partir de agora, ele seguirá em acompanhamento na instituição, realizando exames e consultas periódicas. A médica oncologista pediátrica, Silvana Forsait, acompanhada da colega Priscilla Proeti, destacou a força do pequeno paciente. “O sino do Kauã é muito especial. Ele enfrentou momentos difíceis, passou por cirurgia, mas nunca perdeu a esperança. Hoje celebramos essa vitória. O Kauã está ótimo, correndo, brincando, voltando para a escola e seguirá em acompanhamento conosco”.

Emocionada, a mãe, Elisângela, agradeceu à equipe: “Só entendi a importância do Grendacc quando cheguei aqui. Nós fomos acolhidos,não apenas o meu filho, mas a minha família. Por isso vou levar cada um no meu coração para toda a vida”, afirmou. Já o pai, Francisco, fez questão de agradecer primeiro a Deus e depois às médicas e a toda a equipe pelo cuidado e dedicação.

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