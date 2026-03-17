Esta terça-feira (17) ficará marcada para sempre na memória do pequeno Kauã Henrique Gonçalves Pernas, de 7 anos. Após um ano e quatro meses de tratamento contra o câncer ele, finalmente, tocou o sino da vitória no Grendacc. É a quarta vez que uma criança toca o sino neste ano, celebrando o fim do tratamento e o início de uma nova vida. O momento do Kauã foi marcado por bexigas do Corinthians, time do coração dele, palmas e abraços acompanhados de muitos sorrisos.

Em novembro de 2024, Kauã iniciou um tratamento desafiador contra um Sarcoma de Ewing. Foram meses de quimioterapia e uma cirurgia, mas ele venceu a doença e conquistou todos no Grendacc com sua simpatia e carisma. Ao lado dos pais, Elisângela Dias Gonçalves e Francisco Pernas Neto, e de toda a equipe do Grendacc, Kauã comemorou o final do tratamento efetivo.

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