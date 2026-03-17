A Câmara Municipal de Jundiaí debate no dia 25 de março a violência contra profissionais de enfermagem. A discussão ocorrerá durante audiência pública a ser realizada no plenário da Casa, das 18h às 21h30. A iniciativa tem o objetivo de dar visibilidade às demandas da categoria, fortalecer a luta por respeito e discutir caminhos concretos para a construção de ambientes de trabalho mais seguros.

O tema será debatido diante de um cenário preocupante revelado por um levantamento feito pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) com 70 profissionais. Segundo os dados, na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) 67,1% dos profissionais de enfermagem relatam ter sofrido violência verbal. O levantamento com trabalhadores da área aponta predominância de agressões verbais e alto índice de casos que não chegam a ser denunciados.

Os dados obtidos revelam também que, entre os entrevistados, 91,4% são mulheres e 85,7% têm até 50 anos, evidenciando o perfil predominante da categoria e o impacto da violência sobre trabalhadores em plena fase produtiva.