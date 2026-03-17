17 de março de 2026
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NA PREFEITURA

Conselho de Pastores: encontro discute ações sociais em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Encontro com Conselho de Pastores de Jundiaí discute ações sociais no município
Encontro com Conselho de Pastores de Jundiaí discute ações sociais no município

Os representantes da nova diretoria do Conselho de Pastores de Jundiaí (Conpas) foram recebidos no Paço Municipal pelo prefeito Gustavo Martinelli, na manhã desta segunda-feira (17), em um encontro institucional de apresentação. Na ocasião, o objetivo foi dialogar sobre as ações sociais desenvolvidas pelas igrejas evangélicas no município, especialmente de caráter social, como visitas a hospitais, acompanhamento a famílias e ações comunitárias.

“O encontro reforça a importância do diálogo institucional entre o poder público e os diferentes segmentos da sociedade civil organizada. As instituições religiosas também desenvolvem um trabalho social relevante nas comunidades. Nosso compromisso é manter o diálogo aberto e buscar caminhos que facilitem a atuação de quem contribui com ações de apoio à população”, destacou o prefeito.

Durante a conversa, os integrantes do conselho também apresentaram sugestões para aprimorar o atendimento às instituições religiosas em setores da administração municipal e agradeceram a acolhida. “Queremos agradecer pelo tempo e pela oportunidade. Estamos aqui para cooperar e contribuir com as ações que beneficiem a cidade”, finalizou o presidente do Conpas, Pr. Fernando Telles.

Estiveram presentes: o presidente do Conpas, Pr. Fernando Telles (Igreja Diakonia); o vice-presidente, Pr. Clésio Pena (1ª Igreja Congregacional de Jundiaí – UMC); o 1º secretário, Pr. Roberto Silva (Casa de Deus); o 2º secretário, Pr. Temóteo (Espaço Cristão); o 1º tesoureiro, Pr. Claudinho (Igreja do Evangelho Quadrangular); o 2º tesoureiro, Pr. Ricardo Salles (Igreja do Nazareno); o conselheiro fiscal, Pr. Adilson Telles (Igreja Diakonia); e o convidado Pr. Francisco (1ª Igreja Congregacional de Jundiaí – UMC).

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