Os representantes da nova diretoria do Conselho de Pastores de Jundiaí (Conpas) foram recebidos no Paço Municipal pelo prefeito Gustavo Martinelli, na manhã desta segunda-feira (17), em um encontro institucional de apresentação. Na ocasião, o objetivo foi dialogar sobre as ações sociais desenvolvidas pelas igrejas evangélicas no município, especialmente de caráter social, como visitas a hospitais, acompanhamento a famílias e ações comunitárias.
“O encontro reforça a importância do diálogo institucional entre o poder público e os diferentes segmentos da sociedade civil organizada. As instituições religiosas também desenvolvem um trabalho social relevante nas comunidades. Nosso compromisso é manter o diálogo aberto e buscar caminhos que facilitem a atuação de quem contribui com ações de apoio à população”, destacou o prefeito.
Durante a conversa, os integrantes do conselho também apresentaram sugestões para aprimorar o atendimento às instituições religiosas em setores da administração municipal e agradeceram a acolhida. “Queremos agradecer pelo tempo e pela oportunidade. Estamos aqui para cooperar e contribuir com as ações que beneficiem a cidade”, finalizou o presidente do Conpas, Pr. Fernando Telles.
Estiveram presentes: o presidente do Conpas, Pr. Fernando Telles (Igreja Diakonia); o vice-presidente, Pr. Clésio Pena (1ª Igreja Congregacional de Jundiaí – UMC); o 1º secretário, Pr. Roberto Silva (Casa de Deus); o 2º secretário, Pr. Temóteo (Espaço Cristão); o 1º tesoureiro, Pr. Claudinho (Igreja do Evangelho Quadrangular); o 2º tesoureiro, Pr. Ricardo Salles (Igreja do Nazareno); o conselheiro fiscal, Pr. Adilson Telles (Igreja Diakonia); e o convidado Pr. Francisco (1ª Igreja Congregacional de Jundiaí – UMC).