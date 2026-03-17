Os representantes da nova diretoria do Conselho de Pastores de Jundiaí (Conpas) foram recebidos no Paço Municipal pelo prefeito Gustavo Martinelli, na manhã desta segunda-feira (17), em um encontro institucional de apresentação. Na ocasião, o objetivo foi dialogar sobre as ações sociais desenvolvidas pelas igrejas evangélicas no município, especialmente de caráter social, como visitas a hospitais, acompanhamento a famílias e ações comunitárias.

“O encontro reforça a importância do diálogo institucional entre o poder público e os diferentes segmentos da sociedade civil organizada. As instituições religiosas também desenvolvem um trabalho social relevante nas comunidades. Nosso compromisso é manter o diálogo aberto e buscar caminhos que facilitem a atuação de quem contribui com ações de apoio à população”, destacou o prefeito.