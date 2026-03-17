Para atualizar o documento, com a inclusão dos sistemas de alimentação de veículos elétricos (Save), publicado nesta terça-feira (17), no Diário Oficial do Estado, o Corpo de Bombeiros realizou uma consulta pública sobre as alterações. A Comissão Especial de Estudos do Corpo de Bombeiros de São Paulo analisou as sugestões e incorporou “aquelas consideradas pertinentes alinhadas à política institucional de segurança contra incêndio”, informou a corporação, que atua na fiscalização das instalações e verificação do cumprimento das exigências de segurança.

Com a popularização de veículos elétricos e híbridos em todo o país, o Corpo de Bombeiros de São Paulo atualizou procedimentos e orientações para a instalação de pontos de recarga em edificações. As medidas fazem parte das Instruções Técnicas (IT) número 41, que regulamentam a segurança contra incêndios.

Entre os principais pontos de atenção está a instalação adequada dos carregadores, que deve seguir normas técnicas já existentes no país. “O primeiro ponto é a instalação dos carregadores. Tem que respeitar a norma técnica. Já existe norma de como o carregador deve ser instalado, com ponto de aterramento e energia com alimentação dedicada”, explicou o major Nelson Duarte, do Corpo de Bombeiros.

Entre as mudanças estão a instalação de botões de desligamento para cada ponto de recarga, interligados à central de alarme, além de botões em locais estratégicos, como saídas de emergência. As regras também preveem sinalização de emergência nos pontos de recarga e documento de responsabilidade técnica assinado por profissional capacitado.

Segundo a capitão Karoline Burunsizian, porta-voz do Corpo de Bombeiros, as medidas têm caráter preventivo e buscam reduzir riscos relacionados às estações de recarga. “Essas medidas são preventivas e servem para minimizar os riscos. Não exclui totalmente a possibilidade de problemas porque é algo multifatorial. Mas ter as estações de recarga instaladas corretamente minimiza os possíveis acidentes”, explicou.