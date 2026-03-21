Várzea Paulista vive um momento histórico na educação. No dia 4 de fevereiro de 2025, a cidade inaugurou a primeira Escola do Futuro, um espaço moderno, tecnológico e preparado para transformar a forma de aprender na rede municipal.
Instalada no bairro Jardim Paulista, a nova unidade — Cemeb Gabriel Santos Inocenti — chega para atender até 500 crianças da creche e da pré-escola da Região Norte, levando mais conforto, tecnologia e qualidade para alunos, professores e famílias.
Mais do que um prédio novo, a escola representa um novo olhar para a educação: ambientes modernos, recursos tecnológicos e uma proposta pedagógica que acompanha o mundo de hoje.
Uma escola moderna de verdade
A Escola do Futuro impressiona logo na chegada. O prédio foi construído com tecnologia moderna de módulos pré-moldados e ficou pronto em apenas seis meses, um tempo recorde para uma obra pública.
São mais de 2 mil metros quadrados de área construída, com espaços pensados especialmente para o desenvolvimento das crianças.
Entre os destaques da estrutura estão:
- salas de aula climatizadas
- lousas digitais interativas
- brinquedoteca
- playground
- sala multiuso
- horta pedagógica
- espaços ao ar livre para atividades
A escola também conta com elevador, sala de amamentação, lactário, refeitório e acessibilidade completa, garantindo acolhimento e conforto para toda a comunidade escolar.
Tudo foi planejado para que as crianças aprendam em um ambiente moderno, seguro e estimulante.
Educação que acompanha o futuro
A nova unidade nasce com uma proposta pedagógica voltada para o século 21. A ideia é usar tecnologia e métodos de ensino inovadores para estimular criatividade, curiosidade e aprendizado desde os primeiros anos de vida escolar.
O objetivo é simples e poderoso: preparar as crianças de hoje para os desafios do amanhã.
Educação de Várzea em destaque
O investimento na educação já começa a trazer resultados importantes para o município.
Várzea Paulista conquistou nota 6,3 no Ideb, índice nacional que mede a qualidade da educação básica.
A cidade também está entre os municípios paulistas que receberam o Fundeb Vaar, reconhecimento destinado às redes de ensino que alcançam critérios de qualidade e equidade.
Além disso, o município conquistou o Selo Ouro de Educação do Governo Federal e a nota máxima (10) no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, entre mais de 4 mil cidades avaliadas em todo o país.
Um símbolo de esperança e inspiração
A escola recebeu o nome de Gabriel Santos Inocenti, jovem varzino conhecido como “Anjo Gabriel”. Sua história de vida, marcada por coragem e superação, emocionou a cidade e agora inspira um espaço dedicado ao crescimento e ao futuro de centenas de crianças.
Assim, a Escola do Futuro nasce carregando não apenas tecnologia e inovação, mas também um forte simbolismo de amor, esperança e dedicação às novas gerações.
Investir em educação é investir no futuro
Com a nova escola, Várzea Paulista reforça uma mensagem clara: a educação é prioridade.
Para o prefeito Rodolfo Braga, a modernização das unidades educacionais é parte de um planejamento contínuo. “Ninguém faz nada sozinho. Esse é um trabalho que começou com a gestão anterior e que hoje finalizamos com orgulho, mostrando que juntos podemos transformar nossa cidade”, afirmou Rodolfo Braga, ao destacar a importância do esforço coletivo.
Já o vice-prefeito Joao Paulo destaca que investir em estrutura é garantir melhores condições de aprendizagem e de trabalho. “Cada reforma que entregamos é mais um passo na construção de uma educação que valoriza nossas crianças e nossos profissionais. A Dirce Pedroso é prova de que, com planejamento e trabalho em equipe, podemos transformar a realidade das nossas escolas”, destacou.
Reforma da CEMEB Dirce Pedroso reforça investimento nas escolas
A educação de Várzea Paulista também avança com melhorias na infraestrutura das unidades existentes. A CEMEB Dirce Pedroso passou por uma reforma completa que modernizou os ambientes e ampliou as condições de ensino e aprendizagem.
A obra foi realizada com recursos municipais e contou com indicação de R$ 150 mil do vereador Márcio Nunes, demonstrando o esforço conjunto entre Executivo e Legislativo para fortalecer a rede municipal.
A unidade recebeu nova pintura, ventiladores, mobiliário novo e adequação dos ambientes internos. A quadra esportiva também foi revitalizada, ampliando as possibilidades de atividades físicas e pedagógicas.
Além disso, a escola passou por intervenções de acessibilidade, garantindo inclusão e mobilidade para toda a comunidade escolar.