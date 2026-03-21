Várzea Paulista vive um momento histórico na educação. No dia 4 de fevereiro de 2025, a cidade inaugurou a primeira Escola do Futuro, um espaço moderno, tecnológico e preparado para transformar a forma de aprender na rede municipal.

Instalada no bairro Jardim Paulista, a nova unidade — Cemeb Gabriel Santos Inocenti — chega para atender até 500 crianças da creche e da pré-escola da Região Norte, levando mais conforto, tecnologia e qualidade para alunos, professores e famílias.

Mais do que um prédio novo, a escola representa um novo olhar para a educação: ambientes modernos, recursos tecnológicos e uma proposta pedagógica que acompanha o mundo de hoje.

Uma escola moderna de verdade