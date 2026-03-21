Várzea Paulista vive um momento histórico na saúde pública. Aos 61 anos de história, a cidade celebra um dos maiores investimentos já realizados na área: a construção do Novo Hospital Municipal, um equipamento moderno que vai ampliar o atendimento e levar mais segurança e qualidade de vida para a população.

Muito mais do que uma obra, o novo hospital representa um passo decisivo para fortalecer o sistema de saúde do município. Com mais de 7 mil metros quadrados de área construída, a unidade foi planejada para oferecer estrutura completa e atendimento de qualidade para os moradores da cidade e de toda a região.

O hospital contará com mais de 100 leitos de internação, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico, maternidade, pronto atendimento e serviços de diagnóstico, ampliando de forma significativa a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde.