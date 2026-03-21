Várzea Paulista vive um momento histórico na saúde pública. Aos 61 anos de história, a cidade celebra um dos maiores investimentos já realizados na área: a construção do Novo Hospital Municipal, um equipamento moderno que vai ampliar o atendimento e levar mais segurança e qualidade de vida para a população.
Muito mais do que uma obra, o novo hospital representa um passo decisivo para fortalecer o sistema de saúde do município. Com mais de 7 mil metros quadrados de área construída, a unidade foi planejada para oferecer estrutura completa e atendimento de qualidade para os moradores da cidade e de toda a região.
O hospital contará com mais de 100 leitos de internação, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico, maternidade, pronto atendimento e serviços de diagnóstico, ampliando de forma significativa a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde.
Para o prefeito Rodolfo Braga, o hospital é resultado de planejamento e compromisso com a população.
“O novo hospital é uma escolha estratégica. Ele foi planejado com responsabilidade e visão de futuro para garantir atendimento mais rápido, mais resolutivo e fortalecer toda a rede de saúde da nossa cidade.”
Investimento histórico na saúde
A construção do hospital foi realizada com recursos próprios do município, demonstrando a capacidade de planejamento e organização financeira da administração municipal.
Além da construção, a Prefeitura também articulou parcerias com o Governo do Estado de São Paulo para garantir equipamentos modernos e tecnologia de ponta para a unidade.
Segundo o vice-prefeito João Paulo de Souza, o objetivo é entregar um hospital completo e pronto para atender a população desde o primeiro dia.
“Não é apenas um prédio. Estamos entregando um hospital equipado, moderno e preparado para cuidar das pessoas com qualidade e dignidade.”
Partos voltam a acontecer na cidade
Um dos momentos mais esperados pela população é a retomada dos partos em Várzea Paulista, interrompidos há mais de 20 anos.
Com a implantação da maternidade, as gestantes poderão ter seus filhos na própria cidade, com atendimento especializado e mais conforto para as famílias.
A medida representa um avanço importante na humanização do atendimento e fortalece o cuidado desde o nascimento.
Um hospital integrado à rede de saúde
O Novo Hospital Municipal também foi planejado para funcionar de forma integrada com toda a rede de saúde.
A unidade atuará em conjunto com Unidades Básicas de Saúde, serviços de urgência e hospitais de referência da região, garantindo mais agilidade no atendimento e melhor organização dos serviços.
Essa integração ajuda a reduzir filas, melhorar a gestão dos leitos e tornar o atendimento mais eficiente para a população.
Mais saúde e qualidade de vida
A chegada do novo hospital representa um salto na qualidade de vida da população de Várzea Paulista.
Com estrutura moderna, atendimento ampliado e serviços que antes não existiam no município, a cidade passa a oferecer uma rede de saúde mais completa e preparada para atender as necessidades da população.