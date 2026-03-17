Os contribuintes de Jundiaí que optarem pelo pagamento à vista do IPTU 2026 até o dia 27 de março garantem um desconto de 4% no valor total. Para aqueles que preferirem se planejar para o mês seguinte, o desconto é de 3% para pagamentos efetuados até 27 de abril.

Para o pagamento parcelado, a 1ª parcela venceu em 27 de fevereiro, os contribuintes que ainda não realizaram o pagamento e estão com a parcela em atraso, será necessário emitir a 2ª via da parcela, disponível no site. Lembrando que, de acordo com a lei, os valores são acrescidos de multa (0,33% por dia até 20%) e mora (0,0333% por dia sem limite).

A Secretaria de Finanças orienta os contribuintes a ficarem atentos aos prazos para evitar juros e multas e a utilizarem os canais digitais disponíveis para maior praticidade.

Para quem não recebeu o carnê