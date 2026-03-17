17 de março de 2026
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QUITAÇÃO

Pagamento do IPTU com desconto de 4% vai até o dia 27 deste mês

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Para aqueles que preferirem se planejar para o mês seguinte, o desconto é de 3% para pagamentos efetuados até 27 de abril
Para aqueles que preferirem se planejar para o mês seguinte, o desconto é de 3% para pagamentos efetuados até 27 de abril

Os contribuintes de Jundiaí que optarem pelo pagamento à vista do IPTU 2026 até o dia 27 de março garantem um desconto de 4% no valor total. Para aqueles que preferirem se planejar para o mês seguinte, o desconto é de 3% para pagamentos efetuados até 27 de abril.

Para o pagamento parcelado, a 1ª parcela venceu em 27 de fevereiro, os contribuintes que ainda não realizaram o pagamento e estão com a parcela em atraso, será necessário emitir a 2ª via da parcela, disponível no site. Lembrando que, de acordo com a lei, os valores são acrescidos de multa (0,33% por dia até 20%) e mora (0,0333% por dia sem limite).

A Secretaria de Finanças orienta os contribuintes a ficarem atentos aos prazos para evitar juros e multas e a utilizarem os canais digitais disponíveis para maior praticidade.

Para quem não recebeu o carnê

Os contribuintes que ainda não receberam o carnê já podem obter a segunda via do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo site da Prefeitura de Jundiaí (SP), WhatsApp ou ainda solicitá-lo diretamente no Poupatempo da Prefeitura, localizado na avenida União dos Ferroviários, 1760. O atendimento no local ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para a solicitação, é necessário apresentar o carnê do IPTU do ano anterior.

Assistente virtual “JU” facilita emissão

Para tornar o processo ainda mais simples, a prefeitura disponibiliza a assistente virtual JU, que permite gerar o código de barras ou o Pix para pagamento do IPTU 2026, além de fornecer informações sobre o imposto e a taxa de lixo. Além disso a JU pode ser acionada também para quem não recebeu o carnê e deseja obter a 2ª via.

A JU pode ser acionada:
Pelo site da prefeitura
Via WhatsApp
Pelo telefone 4589-8900

Como solicitar 2ª via

A obtenção da 2ª via do carnê de IPTU 2026 também está disponível por meio do site da prefeitura: www.jundiai.sp.gov.br em Serviços ao Cidadão. Basta acessar "IPTU" e selecionar "Emissão de 2ª Via e Pagamentos".

Também é possível solicitá-lo presencialmente no Poupatempo da Prefeitura, localizado na avenida União dos Ferroviários, 1760, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h. Para a emissão, é necessário apresentar o carnê do IPTU do ano anterior.

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