No próximo sábado (21) acontece a edição 2026 do ‘Startup Day’ Jundiaí. Empreendedores, estudantes e interessados em inovação já podem se preparar para o evento que é gratuito e voltado ao fortalecimento do ecossistema de inovação e ao incentivo à criação de startups. A programação começa às 8h30, no prédio do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), e inclui palestra, painéis e momentos de networking entre startups, empresas, universidades e representantes do poder público.
Entre os destaques está a palestra ‘Os Clusters de Inovação: Conectando Empresas, Universidades e Governo para Impulsionar Startups e o Desenvolvimento Regional’, além de dois painéis que vão discutir o diagnóstico do ecossistema de inovação de Jundiaí e a relação entre grandes empresas e a cadeia produtiva de tecnologia, manufatura e logística.
O evento também abrirá espaço para que startups apresentem suas soluções ao público, ampliando oportunidades de conexão com parceiros, clientes e investidores.
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Voltado a startups em diferentes estágios, da ideia inicial à expansão, o ‘Startup Day’ é realizado simultaneamente em diversas cidades do Brasil com o objetivo de fortalecer o ambiente de inovação e estimular novos negócios. A iniciativa é promovida pelo Sebrae-SP e, conta com a parceria da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, dentro do programa Desenvolve +, no eixo Inova +. Também participam da organização a Fatec, a comunidade de inovação Grape Valley, o SENAI, a Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí e o CIESP.
Serviço
Startup Day
Data: 21 de março
Horário: das 8h30 às 13h
Local: CIESP – Regional Jundiaí
Endereço: avenida Doroty Nano Martinasso, s/n° – Vila Hortolândia