No próximo sábado (21) acontece a edição 2026 do ‘Startup Day’ Jundiaí. Empreendedores, estudantes e interessados em inovação já podem se preparar para o evento que é gratuito e voltado ao fortalecimento do ecossistema de inovação e ao incentivo à criação de startups. A programação começa às 8h30, no prédio do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), e inclui palestra, painéis e momentos de networking entre startups, empresas, universidades e representantes do poder público.

Entre os destaques está a palestra ‘Os Clusters de Inovação: Conectando Empresas, Universidades e Governo para Impulsionar Startups e o Desenvolvimento Regional’, além de dois painéis que vão discutir o diagnóstico do ecossistema de inovação de Jundiaí e a relação entre grandes empresas e a cadeia produtiva de tecnologia, manufatura e logística.

O evento também abrirá espaço para que startups apresentem suas soluções ao público, ampliando oportunidades de conexão com parceiros, clientes e investidores.

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