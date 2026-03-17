O setor de serviços começou 2026 com desempenho positivo no Brasil. O volume de serviços prestados no país cresceu 0,3% em janeiro na comparação com dezembro, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No estado de São Paulo, o avanço foi ainda mais expressivo: o índice passou de 0,2% para 1,6%. Embora a pesquisa não apresente dados detalhados por município, trabalhadores do setor em Jundiaí afirmam já perceber um aumento na demanda por serviços em diferentes áreas.

Com o resultado, o setor volta ao campo positivo e retoma o patamar recorde da série histórica da pesquisa. Antes da queda registrada em dezembro, os serviços haviam passado por dez meses consecutivos de alta ou estabilidade.

No segmento de móveis planejados e marcenaria, o crescimento tem sido impulsionado principalmente pela expansão imobiliária na região. Segundo o marceneiro Donisete Rui Custódio de Coimbra, que atua na área há 16 anos, o volume de trabalho aumentou consideravelmente nos últimos meses.