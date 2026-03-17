O setor de serviços começou 2026 com desempenho positivo no Brasil. O volume de serviços prestados no país cresceu 0,3% em janeiro na comparação com dezembro, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No estado de São Paulo, o avanço foi ainda mais expressivo: o índice passou de 0,2% para 1,6%. Embora a pesquisa não apresente dados detalhados por município, trabalhadores do setor em Jundiaí afirmam já perceber um aumento na demanda por serviços em diferentes áreas.
Com o resultado, o setor volta ao campo positivo e retoma o patamar recorde da série histórica da pesquisa. Antes da queda registrada em dezembro, os serviços haviam passado por dez meses consecutivos de alta ou estabilidade.
No segmento de móveis planejados e marcenaria, o crescimento tem sido impulsionado principalmente pela expansão imobiliária na região. Segundo o marceneiro Donisete Rui Custódio de Coimbra, que atua na área há 16 anos, o volume de trabalho aumentou consideravelmente nos últimos meses.
Donisete justifica a alta devido ao aquecimento do ramo imobiliário
Segundo ele, o crescimento está diretamente ligado ao número de novos empreendimentos habitacionais em Jundiaí e pela região. “A demanda de trabalho tem tido alta devido ao grande número de empreendimentos imobiliários na região de Jundiaí. O segmento de marcenaria e móveis planejados acompanha o mercado imobiliário na mesma proporção”, explica.
Donisete estima que a procura por serviços tenha aumentado cerca de 20%. Apesar do cenário favorável, ele aponta um desafio para o setor. “Hoje temos falta de profissionais desde ajudantes gerais até trabalhadores especializados. Infelizmente há pouco interesse em formar novos profissionais na área”, afirma.
Outro segmento que também tem registrado crescimento é o transporte. De acordo com o levantamento do IBGE, o setor de transportes apresentou alta de 0,4% em janeiro, após uma queda de 4,2% em dezembro.
Fabiano Maciel, de 54 anos, trabalha como motorista de aplicativo há quase nove anos e afirma que a demanda cresceu entre 10% e 15% recentemente. Segundo ele, muitos passageiros relatam insatisfação com o transporte público e acabam recorrendo aos aplicativos. “Acredito que aumentou pela queda na qualidade do transporte público. Muitos passageiros reclamam da demora dos ônibus e de veículos mal cuidados, então acabam buscando mais as viagens por aplicativo”, relata.
Fabiano conta que realiza cerca de 35 corridas por dia, de segunda a sábado, e acredita que o setor ainda deve crescer nos próximos anos. “Além da segurança e do conforto, o custo-benefício é bom. A tendência é que a procura continue aumentando”, afirma.