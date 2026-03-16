Com cerca de 100 buracos reparados por dia, a Prefeitura de Jundiaí intensificou a operação tapa-buracos em diversas regiões da cidade após o volume de chuvas acima da média registrado nas últimas semanas. Até a próxima segunda-feira (23), 17 bairros receberão a força-tarefa da operação tapa-buracos. As equipes atuam nas regiões do Champirra, Ivoturucaia, Ponte São João, Pinheirinho, Vila Rio Branco, Colônia, Jundiaí Mirim, Caxambu, Tamoio, Rio Acima, Marco Leite, Pacaembu, Nambi, Tulipas, Horto Florestal, Nova Odessa e São Camilo.

O excesso de água provoca desgaste no asfalto, infiltrações e abertura de buracos. Somente nos primeiros 13 dias de março, Jundiaí registrou 188 milímetros de chuva, volume superior ao total registrado em todo o mês de março de 2025, quando foram contabilizados 160 milímetros.

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