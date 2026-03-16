17 de março de 2026
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FORÇA-TAREFA

Prefeitura de Jundiaí reforça operação tapa-buracos após chuvas 

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Até a próxima segunda-feira (23), 17 bairros receberão a força-tarefa da operação tapa-buracos
Até a próxima segunda-feira (23), 17 bairros receberão a força-tarefa da operação tapa-buracos

Com cerca de 100 buracos reparados por dia, a Prefeitura de Jundiaí intensificou a operação tapa-buracos em diversas regiões da cidade após o volume de chuvas acima da média registrado nas últimas semanas. Até a próxima segunda-feira (23), 17 bairros receberão a força-tarefa da operação tapa-buracos. As equipes atuam nas regiões do Champirra, Ivoturucaia, Ponte São João, Pinheirinho, Vila Rio Branco, Colônia, Jundiaí Mirim, Caxambu, Tamoio, Rio Acima, Marco Leite, Pacaembu, Nambi, Tulipas, Horto Florestal, Nova Odessa e São Camilo.

O excesso de água provoca desgaste no asfalto, infiltrações e abertura de buracos. Somente nos primeiros 13 dias de março, Jundiaí registrou 188 milímetros de chuva, volume superior ao total registrado em todo o mês de março de 2025, quando foram contabilizados 160 milímetros.

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Cronograma de trabalhos

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra, os trabalhos seguem um planejamento técnico, mas atendem também as solicitações feitas pela população através do serviço 156 da Prefeitura. “Estamos com equipes atuando em vários pontos da cidade, atendendo as demandas da operação tapa-buracos. Os serviços seguem um cronograma técnico e também as solicitações registradas pelo canal 156 da Prefeitura. São muitos locais afetados pelas chuvas e, por isso, estamos com força máxima nas ruas, tampando quase 100 buracos por dia e garantindo mais segurança viária para a população”, explicou.

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