A unidade foi premiada em 2025 como Melhor Escola do Mundo na categoria Superação de Adversidades, pela T4 Education, e se tornou referência para o Governo do Estado criar o novo projeto. A ideia é replicar nas unidades da rede pública as iniciativas de sucesso que mudaram a realidade da escola em Cubatão.

O Governo de São Paulo vai expandir para 100 unidades públicas de ensino o projeto ‘Rede Escola dos Sonhos’. Três destas instituições estão localizadas na regional de ensino de Jundiaí. O novo projeto é baseado em iniciativas que transformaram a Escola Estadual Parque dos Sonhos, em Cubatão.

A iniciativa leva em conta iniciativas de integração entre escola e comunidade, acolhimento, conexão, cultura de paz e autonomia dos professores. A metodologia de implantação da ‘Rede Escola dos Sonhos’ será norteada a partir de três pilares e acompanhadas, na Secretaria de Educação de São Paulo, pelo Conviva - programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar: formação continuada; acompanhamento territorial; e implementação de práticas pedagógicas e de convivência.

As 100 escolas da Rede Escola dos Sonhos estão localizadas em 30 das 91 unidades regionais de ensino do estado. As três escolas que integram a regioal de Jundiaí são: Escola Estadual Professora Maria José Maia de Toledo Profa; Escola Estadual Idoroti de Souza Alvarez; e Escola Estadual Professora Elza Facca Martins Bonilha Profa.

“A ‘Rede Escolas dos Sonhos’ é uma iniciativa que visa fortalecer uma cultura de convivência baseada no cuidado, na responsabilidade compartilhada e na transformação das relações dentro das escolas. O projeto replicará práticas bem-sucedidas na promoção de um clima escolar positivo, mediação de conflitos e participação estudantil”, comentou o secretário da Educação, Renato Feder.