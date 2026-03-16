O Governo de São Paulo vai expandir para 100 unidades públicas de ensino o projeto ‘Rede Escola dos Sonhos’. Três destas instituições estão localizadas na regional de ensino de Jundiaí. O novo projeto é baseado em iniciativas que transformaram a Escola Estadual Parque dos Sonhos, em Cubatão.
A unidade foi premiada em 2025 como Melhor Escola do Mundo na categoria Superação de Adversidades, pela T4 Education, e se tornou referência para o Governo do Estado criar o novo projeto. A ideia é replicar nas unidades da rede pública as iniciativas de sucesso que mudaram a realidade da escola em Cubatão.
LEIA MAIS:
A iniciativa leva em conta iniciativas de integração entre escola e comunidade, acolhimento, conexão, cultura de paz e autonomia dos professores. A metodologia de implantação da ‘Rede Escola dos Sonhos’ será norteada a partir de três pilares e acompanhadas, na Secretaria de Educação de São Paulo, pelo Conviva - programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar: formação continuada; acompanhamento territorial; e implementação de práticas pedagógicas e de convivência.
As 100 escolas da Rede Escola dos Sonhos estão localizadas em 30 das 91 unidades regionais de ensino do estado. As três escolas que integram a regioal de Jundiaí são: Escola Estadual Professora Maria José Maia de Toledo Profa; Escola Estadual Idoroti de Souza Alvarez; e Escola Estadual Professora Elza Facca Martins Bonilha Profa.
“A ‘Rede Escolas dos Sonhos’ é uma iniciativa que visa fortalecer uma cultura de convivência baseada no cuidado, na responsabilidade compartilhada e na transformação das relações dentro das escolas. O projeto replicará práticas bem-sucedidas na promoção de um clima escolar positivo, mediação de conflitos e participação estudantil”, comentou o secretário da Educação, Renato Feder.
“Todas as unidades estão passando por formação e acompanhamento do Conviva e terão autonomia para implantar seus próprios projetos ao longo de 2026, a partir de suas realidades e decisões de seus professores”, explicou Daniele Quirino. diretora do Conviva.
Conhecida como “Parque dos Pesadelos”, a unidade de ensino passou por uma transformação a partir de um projeto de convivência e envolvimento de toda a comunidade escolar, zerou o número de boletins de ocorrência por invasão e, em setembro de 2025, conquistou o Prêmio Melhor Escola do Mundo na categoria Superação de Adversidades.
“O que a Escola Estadual Parque dos Sonhos está fazendo hoje é exatamente o motivo pelo qual o World’s Best School Prizes foi criado — para dar destaque a escolas extraordinárias que transformam vidas nas circunstâncias mais desafiadoras e garantir que suas inovações inspirem mudanças muito além de suas próprias salas de aula”, disse Vikas Pota, da T4 Education, em visita à escola de Cubatão.