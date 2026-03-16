O Departamento de Água e Esgoto (Dae) e a Prefeitura de Jundiaí realizam no próximo domingo (22) uma caminhada em comemoração ao Dia Mundial da Água. A atividade é aberta ao público e será realizada no Parque da Cidade, com concentração no Palco Arena, a partir das 8h30.
A ação tem o objetivo de reforçar a importância da preservação da água e incentivar hábitos sustentáveis no dia a dia. O percurso saíra do Palco Arena até o Jardim Japonês. Durante o evento também haverá distribuição gratuita de mudas de árvores, reforçando o compromisso com a preservação ambiental e o cuidado com os recursos naturais.
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De acordo com o diretor-presidente da DAE , Daniel Bocalão Júnior, o momento é uma oportunidade de fortalecer a conscientização sobre o uso responsável da água. “A água está presente em todos os aspectos da nossa vida e cuidar desse recurso é uma responsabilidade coletiva. A caminhada é uma forma simbólica de reafirmarmos essa causa”, destaca.
Celebrado em 22 de março, o Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de promover a reflexão sobre a importância da água e incentivar ações voltadas à sua preservação.