Um levantamento inédito da Fundação Seade revela que 82% das pessoas com 60 anos ou mais, no estado de São Paulo, já sofreram tentativas de golpes virtuais por meio de mensagens, e-mails ou ligações fraudulentas. Embora o percentual seja inferior ao observado entre pessoas de 30 a 59 anos – faixa em que os índices superam 90%, o dado evidencia que a população 60+ também está amplamente exposta aos riscos digitais.
A pesquisa, realizada entre julho e setembro de 2025 e publicada na série Seade SP TIC, aponta que o menor uso das tecnologias de informação e comunicação não impede que idosos sejam alvo de abordagens fraudulentas. “A digitalização ampliou a exposição de todos os grupos etários. No caso das pessoas 60+, ainda que a intensidade de uso da internet tenda a declinar, há vulnerabilidades específicas, especialmente em golpes que envolvem o uso fraudulento de dados pessoais”, afirma Irineu Barreto, analista de pesquisas da Fundação Seade.
Entre as modalidades de golpe efetivamente consumadas, destaca-se a abertura fraudulenta de contas bancárias ou contratação de empréstimos não autorizados, situação que atinge 12% das pessoas 60+, a maior proporção entre os grupos etários analisados.
Risco nas compras on-line
Também merecem atenção os dados sobre a ocorrência de compras on-line fraudulentas. A experiência de adquirir produtos pela internet e descobrir que a loja ou o vendedor não existiam foi relatada por 40% da população paulista. Entre pessoas com 60 anos ou mais o percentual é inferior (26%). No entanto, esse grupo concentra a maior proporção de indivíduos que nunca realizaram compras on-line, o que indica que a menor vitimização está associada, parcialmente, à menor inserção no comércio eletrônico.
Sentimento de vulnerabilidade
A percepção de insegurança é mais elevada entre os idosos, considerando que 68% acreditam que atualmente é praticamente impossível se proteger de golpes on-line, percentual 17 pontos percentuais superior ao registrado entre jovens de 18 a 29 anos. Também é maior, nesse grupo, a parcela dos que se declaram nada confiantes em sua capacidade de evitar fraudes digitais.
Os dados indicam que, mesmo com tendência de menor inserção no ambiente digital, a população idosa permanece vulnerável e demonstra maior sensação de risco diante do avanço dos golpes on-line.
Sobre o Seade
Há mais de 40 anos, o Sistema Estadual de Análise de Dados é referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas do Estado de São Paulo.