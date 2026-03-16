Um levantamento inédito da Fundação Seade revela que 82% das pessoas com 60 anos ou mais, no estado de São Paulo, já sofreram tentativas de golpes virtuais por meio de mensagens, e-mails ou ligações fraudulentas. Embora o percentual seja inferior ao observado entre pessoas de 30 a 59 anos – faixa em que os índices superam 90%, o dado evidencia que a população 60+ também está amplamente exposta aos riscos digitais.

A pesquisa, realizada entre julho e setembro de 2025 e publicada na série Seade SP TIC, aponta que o menor uso das tecnologias de informação e comunicação não impede que idosos sejam alvo de abordagens fraudulentas. “A digitalização ampliou a exposição de todos os grupos etários. No caso das pessoas 60+, ainda que a intensidade de uso da internet tenda a declinar, há vulnerabilidades específicas, especialmente em golpes que envolvem o uso fraudulento de dados pessoais”, afirma Irineu Barreto, analista de pesquisas da Fundação Seade.