O Sebrae-SP promove em Jundiaí, no dia 21 de março, a edição de 2026 do Startup Day, iniciativa voltada ao fortalecimento do ecossistema de inovação e ao incentivo à criação de startups. No município, o evento será realizado no prédio do Ciesp (Av. Doroty Nano Martinasso, s/n - Vila Hortolandia), a partir das 8h30, e conta com a parceria da prefeitura, da Fatec, da comunidade de inovação e startups Grape Valley, do Senai e da Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij). Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio deste link.
A programação do evento conta com a palestra, “Os Clusters de Inovação: Conectando Empresas, Universidades e Governo para Impulsionar Startups e o Desenvolvimento Regional”, que será ministrada pelo gerente de pesquisa e inovação da Thyssenkrupp, Guilherme Ciuffi.
Além disso, o evento contará com dois painéis, “Diagnóstico do Ecossistema – resultado da Oficina de Planejamento Participativo de Jundiai e próximos passos” e “A grande empresa e a relação com a cadeia produtiva de Tecnologia, Manufatura e Logística”. Em um segundo momento, o palco estará aberto para que algumas startups possam se apresentar e veicular suas soluções para o público presente.
Para a analista de negócios e gestora de inovação do Sebrae-SP, Silvia Della Matrice, iniciativas como o Startup Day são fundamentais para fortalecer o ambiente de inovação local. “O evento cria um espaço de conexão entre empreendedores, universidades, grandes empresas e poder público, o que é essencial para o desenvolvimento de soluções inovadoras e para o crescimento das startups. Em Jundiaí, esse tipo de encontro contribui para consolidar o ecossistema de inovação da região, estimular novas ideias e aproximar os empreendedores das oportunidades e ferramentas que podem impulsionar seus negócios”, comenta.
O encontro também apresentará algumas oportunidades do Sebrae for Startups, que apoia empresas inovadoras desde a fase de ideação até a conexão com investidores e mercado.
Sobre o Startup Day
Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.
O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala. Os principais objetivos da iniciativa são fomentar o ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência Sebrae Startups de atendimento às startups em todo o Brasil e empoderar os gestores em atuação regional.
Na última edição, que aconteceu em março de 2025, foram realizados eventos simultâneos em todos os 26 estados e Distrito Federal, com a participação de 253 municípios. No total, foram mais de 30 mil pessoas participando em todo o Brasil. Em Jundiaí foram, aproximadamente, 50 participantes entre empresários, estudantes e especialistas do ecossistema de inovação local.
Serviço
Startup Day 2026 em Jundiaí
Data: 21/3
Horário: 8h30 às 13h
Local: Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)
Endereço: avenida Doroty Nano Martinasso, s/n, Vila Hortolândia
Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-jundiai/3290817