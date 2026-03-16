O Sebrae-SP promove em Jundiaí, no dia 21 de março, a edição de 2026 do Startup Day, iniciativa voltada ao fortalecimento do ecossistema de inovação e ao incentivo à criação de startups. No município, o evento será realizado no prédio do Ciesp (Av. Doroty Nano Martinasso, s/n - Vila Hortolandia), a partir das 8h30, e conta com a parceria da prefeitura, da Fatec, da comunidade de inovação e startups Grape Valley, do Senai e da Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij). Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio deste link.

A programação do evento conta com a palestra, “Os Clusters de Inovação: Conectando Empresas, Universidades e Governo para Impulsionar Startups e o Desenvolvimento Regional”, que será ministrada pelo gerente de pesquisa e inovação da Thyssenkrupp, Guilherme Ciuffi.

Além disso, o evento contará com dois painéis, “Diagnóstico do Ecossistema – resultado da Oficina de Planejamento Participativo de Jundiai e próximos passos” e “A grande empresa e a relação com a cadeia produtiva de Tecnologia, Manufatura e Logística”. Em um segundo momento, o palco estará aberto para que algumas startups possam se apresentar e veicular suas soluções para o público presente.