As chuvas intensas registradas desde o início do ano, especialmente nos últimos dias, no Estado de São Paulo, acendem um alerta para a prevenção da dengue. A combinação de calor e água parada cria condições favoráveis para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância de medidas simples dentro de casa e nos espaços externos para evitar a formação de criadouros e reduzir o risco de transmissão. Atualmente, Jundiaí tem 156 casos confirmados de dengue e 37 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames, de acordo com o Boletim de Arboviroses da prefeitura.

O infectologista Dr. Marco Aurélio Cunha de Freitas explica que o quadro clínico da dengue costuma surgir de forma abrupta e merece observação criteriosa. “Os sintomas mais frequentes incluem febre, indisposição intensa, dores musculares, manchas pelo corpo e cefaleia. Nos casos mais severos, podem ocorrer derrames em cavidades do organismo. A fase crítica costuma se concentrar nos primeiros dez dias, e a febre geralmente se estende até a primeira semana”, observa. A recuperação varia conforme a resposta de cada paciente e pode se estender por até um mês.

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