16 de março de 2026
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CONTRATAÇÕES

Cecap recebe programa Emprego da Gente com oferta de 400 vagas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Edição do Emprego da Gente no Vetor Oeste reuniu vagas para várias empresas da região
Edição do Emprego da Gente no Vetor Oeste reuniu vagas para várias empresas da região

O programa Emprego da Gente, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí voltada à empregabilidade da população, terá uma edição no dia 26 de março, das 9h às 13h, no Centro de Integração da Cidadania (CIC), no bairro Cecap. O CIC fica na rua Alceu de Toledo Pontes, 200. A iniciativa levará aos moradores da região mais de 400 vagas de emprego, em diferentes áreas e níveis de formação, com o intuito de descentralizar oportunidades e aproximar a população do mercado de trabalho.

As vagas oferecidas são fixas, com registro em carteira, benefícios e condições estruturadas. Há oportunidades para diferentes faixas etárias, pessoas com deficiência (PCDs) e também para quem busca o primeiro emprego, ampliando o acesso para jovens e adultos em busca de recolocação profissional.

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Entre as vagas disponíveis estão: pedreiro, balconista, estoquista, açougueiro, auxiliar logístico, operador de caixa, auxiliar de limpeza, ajudante de cozinha, conferente de logística, operador de empilhadeira, repositor de mercadorias, jovem aprendiz, atendente de lojas e mercados, auxiliar de linha de produção, atendente de central de telemarketing e auxiliar de serviços de conservação de obras civis.

As vagas também podem ser acessadas pelo portal Jundiaí Empreendedora, neste link, em "vagas de emprego".

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