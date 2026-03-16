O programa Emprego da Gente, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí voltada à empregabilidade da população, terá uma edição no dia 26 de março, das 9h às 13h, no Centro de Integração da Cidadania (CIC), no bairro Cecap. O CIC fica na rua Alceu de Toledo Pontes, 200. A iniciativa levará aos moradores da região mais de 400 vagas de emprego, em diferentes áreas e níveis de formação, com o intuito de descentralizar oportunidades e aproximar a população do mercado de trabalho.

As vagas oferecidas são fixas, com registro em carteira, benefícios e condições estruturadas. Há oportunidades para diferentes faixas etárias, pessoas com deficiência (PCDs) e também para quem busca o primeiro emprego, ampliando o acesso para jovens e adultos em busca de recolocação profissional.

LEIA MAIS: