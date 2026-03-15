A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início neste sábado (14), Dia Internacional da Matemática, às aulas de 2026 do programa Aulas Olímpicas em 192 escolas estaduais. A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) oferece preparatório a estudantes que querem participar das competições científicas, como a Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (Omasp) e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), e interessados em ampliar o conhecimento na disciplina.
As Aulas Olímpicas são sempre aos sábados, das 9h às 11h40, em 192 unidades selecionadas como locais-sedes em 150 municípios.
As turmas são divididas em três níveis, sendo Nível 1 (para alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental); Nível 2 (para alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental); e Nível 3 (para alunos das três séries do Ensino Médio).
Além do treinamento para as olimpíadas, o programa pretende ampliar o conhecimento matemático dos estudantes da rede paulista. Por isso, as aulas também incluem conteúdos de robótica, tecnologia e inteligência artificial, economia, matemática financeira e raciocínio lógico.
A Escola Estadual Frontino Guimarães, localizada na zona norte da capital paulista, passa a oferecer as Aulas Olímpicas a partir deste ano. O diretor da unidade de ensino, professor Danilo Campos, conta que a abertura da escola aos sábados a partir deste ano é reflexo do interesse dos alunos pelo programa. “No ano passado, nossos alunos eram maioria em outra escola que oferecia as Aulas Olímpicas. Por isso, neste ano, a unidade regional de ensino definiu que nossa escola integrará o programa. Para isso, teremos uma ampliação do quadro de funcionários”, diz.
Nessa escola, 80 alunos frequentarão as turmas aos sábados. Mais da metade, segundo Campos, são estudantes da unidade. Durante a semana, a EE Frontino Guimarães atende alunos dos anos finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano. Nas Aulas Olímpicas, há turmas dos três níveis do programa.
Ao final do ciclo, no 9º ano do Ensino Fundamental, a escola da zona norte alcançou a proficiência de 296,5 em matemática. Um avanço de 6,3% no desempenho na comparação com o ano de 2023, quando a proficiência foi de 278,8.
Aulas Olímpicas
São elegíveis à participação das Aulas Olímpicas os estudantes medalhistas em edições anteriores de olimpíadas como a Omasp, a Obmep e outras olimpíadas de conhecimento. Outra possibilidade é a opção do aluno interessado nas aulas e a anuência da escola e diretoria de ensino, de acordo com o grau de dedicação do aluno aos estudos. Não é preciso que o aluno esteja matriculado na unidade de ensino atrelada ao programa. É possível, inclusive, frequentar as turmas em cidades diferentes.
As 192 unidades da rede estadual com as turmas preparatórias podem ser conferidas neste Acesse aqui