A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início neste sábado (14), Dia Internacional da Matemática, às aulas de 2026 do programa Aulas Olímpicas em 192 escolas estaduais. A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) oferece preparatório a estudantes que querem participar das competições científicas, como a Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (Omasp) e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), e interessados em ampliar o conhecimento na disciplina.

As Aulas Olímpicas são sempre aos sábados, das 9h às 11h40, em 192 unidades selecionadas como locais-sedes em 150 municípios.

As turmas são divididas em três níveis, sendo Nível 1 (para alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental); Nível 2 (para alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental); e Nível 3 (para alunos das três séries do Ensino Médio).