Neste sábado (14) é celebrado o Dia Nacional dos Animais. Em Jundiaí, a data também reforça a importância do trabalho realizado pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), responsável por implementar políticas públicas voltadas à proteção, cuidado e promoção da qualidade de vida dos animais no município.

O departamento visou a necessidade de ampliar os atendimentos devido ao aumento na procura dos serviços prestados pelo Debea. Desde 2025, quando passou a atender em horários estendidos e sem limite diário de animais, o Departamento registrou crescimento de 30% nos atendimentos prestados aos tutores. Um reflexo das ações de prevenção e orientação, além de iniciativas que fortalecem a cultura da guarda responsável.

LEIA MAIS:

Serviços que fortalecem a proteção animal