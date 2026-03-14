Neste sábado (14) é celebrado o Dia Nacional dos Animais. Em Jundiaí, a data também reforça a importância do trabalho realizado pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), responsável por implementar políticas públicas voltadas à proteção, cuidado e promoção da qualidade de vida dos animais no município.
O departamento visou a necessidade de ampliar os atendimentos devido ao aumento na procura dos serviços prestados pelo Debea. Desde 2025, quando passou a atender em horários estendidos e sem limite diário de animais, o Departamento registrou crescimento de 30% nos atendimentos prestados aos tutores. Um reflexo das ações de prevenção e orientação, além de iniciativas que fortalecem a cultura da guarda responsável.
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Serviços que fortalecem a proteção animal
Entre os principais serviços prestados pelo Debea está o atendimento clínico veterinário gratuito destinado a tutores de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários de programas sociais. O departamento também realiza mutirões mensais de castração e microchipagem, promovidos tanto na sede quanto de forma descentralizada em diferentes bairros da cidade.
Outra iniciativa é o programa ‘Ração Solidária’, que destina doações de ração a tutores de baixa renda e protetores independentes. O Debea também realiza vistorias em denúncias de maus-tratos, registradas pelo telefone 156 ou pelo aplicativo da Prefeitura, com foco na orientação dos responsáveis e na garantia do bem-estar dos animais.