A união de oportunidades em negócios, atrações culturais e gastronomia é um diferencial da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) 2026. A praça de alimentação do evento reúne uma variedade de opções gastronômicas, pensadas para agradar diferentes paladares e proporcionar uma experiência completa para quem visita a feira.
Entre os destaques estão hambúrgueres artesanais, massas caseiras, batata frita, cachorro-quente, espetos de churrasco, crepes e diversas opções de bebidas, como cerveja e chope. Já para quem não abre mão de um doce, o espaço conta com churros, sorvetes e outras sobremesas, garantindo opções para todos os gostos.
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A proposta é oferecer um ambiente acolhedor, onde os visitantes possam fazer uma pausa para saborear pratos variados enquanto aproveitam a programação da feira.
A Feira acontece até este domingo (15), com entrada e estacionamento gratuitos, no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, em Jundiaí.