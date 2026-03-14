A união de oportunidades em negócios, atrações culturais e gastronomia é um diferencial da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) 2026. A praça de alimentação do evento reúne uma variedade de opções gastronômicas, pensadas para agradar diferentes paladares e proporcionar uma experiência completa para quem visita a feira.

Entre os destaques estão hambúrgueres artesanais, massas caseiras, batata frita, cachorro-quente, espetos de churrasco, crepes e diversas opções de bebidas, como cerveja e chope. Já para quem não abre mão de um doce, o espaço conta com churros, sorvetes e outras sobremesas, garantindo opções para todos os gostos.

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