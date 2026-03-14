15 de março de 2026
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2° FIM DE SEMANA

Praça de alimentação da Fens movimenta negócios e a gastronomia

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As opções agradam diferentes paladares
As opções agradam diferentes paladares

A união de oportunidades em negócios, atrações culturais e gastronomia é um diferencial da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) 2026. A praça de alimentação do evento reúne uma variedade de opções gastronômicas, pensadas para agradar diferentes paladares e proporcionar uma experiência completa para quem visita a feira.

Entre os destaques estão hambúrgueres artesanais, massas caseiras, batata frita, cachorro-quente, espetos de churrasco, crepes e diversas opções de bebidas, como cerveja e chope. Já para quem não abre mão de um doce, o espaço conta com churros, sorvetes e outras sobremesas, garantindo opções para todos os gostos.

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A proposta é oferecer um ambiente acolhedor, onde os visitantes possam fazer uma pausa para saborear pratos variados enquanto aproveitam a programação da feira.

A Feira acontece até este domingo (15), com entrada e estacionamento gratuitos, no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, em Jundiaí.

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