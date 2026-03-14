O município passou a contar com uma nova legislação voltada à inclusão de pessoas com deficiência em estabelecimentos comerciais. Foi promulgada a Lei Municipal nº 10.453/2026, que altera a Lei Municipal nº 8.983/2018 e amplia a obrigatoriedade de carrinhos adaptados em supermercados para atender também acompanhantes de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a nova lei, supermercados com área igual ou superior a 750 metros quadrados deverão disponibilizar carrinhos adaptados que contenham cadeiras na parte frontal, com maior tamanho e resistência em relação aos modelos convencionais, além de cinto de segurança para acomodação de pessoas com TEA. A fiscalização do cumprimento da medida ficará a cargo do Procon Jundiaí.

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