A programação começa às 11h, com a ‘Feira de Adoção PET’, organizada pela Pracinha dos Dog’s, que levará cães e gatos disponíveis para adoção responsável. A iniciativa busca incentivar a adoção consciente e oferecer uma nova oportunidade para animais que aguardam por um lar.

A Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) é pet friendly e neste sábado (14) os pets e seus tutores poderão desfrutar de uma programação especial. As atividades ocorrem no Espaço PET, dentro do Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva.

Já às 15h, a população poderá participar do ‘Desfile PET’, uma atividade aberta ao público em que os tutores podem levar seus animais para desfilar gratuitamente. Além de um momento de diversão e interação, os participantes também terão a chance de receber brindes pela participação de seus pets no evento.

A programação segue às 16h, com a Oficina de Customização de Bebedouros, promovida pela clínica veterinária Clinicão e Gato, que ensinará formas criativas de personalizar recipientes para água dos animais.

Encerrando as atividades do palco interno, às 17h, o público poderá acompanhar um ‘Show de Mágica’, garantindo entretenimento para crianças e famílias que visitarem a feira.