A medida chega para aumentar a segurança de menores de idade em ambiente digital. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o número de violações contra este público na internet vem aumentando ano a ano. Em 2023, a região teve sete denúncias de 33 violações contra crianças e adolescentes em ambiente digital; em 2024, foram 11 denúncias de 59 violações; e no ano passado foram 16 denúncias de 86 violações, visto que uma única denúncia pode abarcar vários tipos de violações. Os dados são do Disque 100, canal de denúncias conhecido como Disque Direitos Humanos.

Em setembro do ano passado, foi sancionado o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente ( Lei 15.211/25 ), lei conhecida como ECA Digital. Esta é a primeira lei brasileira a propor regras e punições aplicáveis às plataformas digitais. Entre as novidades, sites com conteúdos restritos deverão adotar mecanismos confiáveis de verificação de idade, crianças e adolescentes de até 16 anos só podem acessar redes sociais se a conta estiver vinculada à de um responsável e jogos eletrônicos com chats e que sejam acessados por crianças e adolescentes deverão seguir regras rígidas.

Advogada membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Jundiaí, Narrinam Camargo Pinheiro, diz que o ECA Digital é uma atualização muito importante para a proteção de crianças e adolescentes. "O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990, em um contexto social muito diferente do atual, quando a internet ainda não fazia parte da rotina das famílias. Hoje, grande parte da convivência social, do acesso à informação e do entretenimento acontecem no ambiente digital. Com isso, surgem novos riscos, como exposição indevida de dados, cyberbullying, aliciamento, exploração sexual on-line e contato com conteúdos inadequados à idade."

A advogada conta que a nova lei surge justamente "para adaptar os princípios já existentes do Estatuto à realidade tecnológica atual, reforçando a responsabilidade de plataformas, empresas, famílias e do próprio poder público na proteção integral de crianças e adolescentes também no ambiente virtual", diz ela, ressaltando também que ainda há avanços a serem conquistados. "Especialmente no que se refere à responsabilização das chamadas big techs, ainda há muitos aspectos a serem debatidos quanto aos impactos e à forma de implementação dessas medidas. Entendo que o ECA Digital traz um importante marco de visibilidade para essa pauta, que certamente continuará sendo objeto de debates no sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes."

Embora a lei tenha sido sancionada no ano passado, principalmente após repercussão de casos a nível nacional, como a denúncia de "adultização" feita pelo influenciador Felca, a questão das crianças on-line vem de muito antes. "A preocupação com a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital já existia antes da pandemia. No entanto, o período de isolamento social acabou acelerando significativamente a presença de crianças e adolescentes na internet, seja para atividades escolares, comunicação ou entretenimento."