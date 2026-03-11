Policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (11), no bairro Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. Com ele foram apreendidas mais de 300 porções de entorpecentes. Um comparsa conseguiu fugir. Com a prisão do suspeito, moradores do condomínio começaram a se aglomerar ao redor dos policiais, situação que levou a equipe a deixar o local rapidamente por questões de segurança.

A equipe realizava patrulhamento em uma área conhecida pelo comércio de drogas quando avistou dois suspeitos segurando sacolas com entorpecentes próximo ao alambrado, do lado interno de um conjunto habitacional.

Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles arremessou as sacolas por cima do alambrado em direção à rua, e ambos correram para os fundos do condomínio. Os policiais desembarcaram e iniciaram a perseguição, conseguindo alcançar e deter um dos suspeitos.