11 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CONDENADO

PM captura procurado da Justiça nos arredores do Plantão Policial

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O criminoso foi levado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça
O criminoso foi levado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça

Um homem condenado por lesão corporal e que estava sendo procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão, nos arredores do Plantão Policial de Jundiaí.

De acordo com a polícia, agentes do Comando de Grupo Patrulha (CGP 1) realizavam patrulhamento pela avenida Antônio Segre quando perceberam que um homem que caminhava pela via demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e, durante a verificação dos dados, constataram que havia contra ele um mandado de prisão por lesão corporal, com pena de um ano a cumprir.

Como o local da abordagem fica a poucos metros da delegacia, o deslocamento até o Plantão Policial foi feito rapidamente.

O homem permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários