Um homem condenado por lesão corporal e que estava sendo procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão, nos arredores do Plantão Policial de Jundiaí.

De acordo com a polícia, agentes do Comando de Grupo Patrulha (CGP 1) realizavam patrulhamento pela avenida Antônio Segre quando perceberam que um homem que caminhava pela via demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e, durante a verificação dos dados, constataram que havia contra ele um mandado de prisão por lesão corporal, com pena de um ano a cumprir.